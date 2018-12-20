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Четверг, 20.12.2018

Вышел официальный трейлер фильма Занусси "Эфир" (Видео)

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино, при поддержке которого создана лента. По сюжету, в начале ХХ века на границе двух могущественных империй военный врач вызывающе проводит научные эксперименты с эфиром. Его цель - получить безграничную власть над людьми, над их телом и волей. Цена успеха - отдать душу темным силам. В Украине на широких экранах лента появится 21 февраля 2019. Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2018 года в программе Римского международного кинофестиваля, где "Эфир" получил положительные отзывы критиков, в частности Hollywood Reporter. Фильм демонстрировался в программах Варшавского международного кинофестиваля, Международного кинофестиваля современного кино на Кубе и престижного Международного кинофестиваля Camerimage. В ролях: Яцек Понедзялек, Жольт Ласло, Остап Вакулюк, Анджей Хира, Мария Рябошапка, Станислав Колокольников, Рафаль Мохро, Малгожата Притулак, Александр Логинов и Остап Ступка. Фильм "Эфир" создан в копродукции Украины, Польши, Венгрии, Литвы и Италии. Украинские продюсеры фильма - Елена Фетисова и Владимир Козырь (киностудия "Интерфильм").
ukrinform.ru
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