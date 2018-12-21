В Сети появился первый трейлер украинского фильма "Продюсер" (Видео)

Украинский кинематограф пополнился новыми кинолентами, в которых задействованы известные звезды отечественного шоу-бизнеса. Фильм "Продюсер", который выйдет на экраны 14 февраля 2019 года, собрал на одной съемочной площадке Дашу Астафьеву, Алексея Дурнева, Мишель Андраде и многих других звезд Украины. Первый трейлер украинской кинокартины появился на YouTube-канале Producer Movie 20 декабря 2018 года. Комедия от режиссера Сергея Уэйна и продюсеров Станислава Тиунова, Владимира Сивоконя и Евгения Дворника должна понравиться всем ценителям остроумного кино, любящим качественный юмор. Производством "Продюсера" занялась компания Firework Sound, а над видео работали Post Modern Cinema Sound Production. Главные роли в украинской ленте исполнили такие звезды, как Алексей Дурнев, Даша Астафьева, Michelle Andrade, Слава Каминская, Павел Зибров, Никита Добрынин, Андре Тан, Анна Ризатдинова, Александра Кучеренко, Санта Димопулос, Дядя Жора, TamerlanAlena и многие другие.