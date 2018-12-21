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Звезды "Беверли Хиллз, 90210" снимутся в перезапуске сериала

Звезды &quot;Беверли Хиллз, 90210&quot; снимутся в перезапуске сериала
16:31 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры: Актеры "Беверли-Хиллз 90210" сыграют в перезапуске сериала.

Звезды молодежного хита 1990-х годов "Беверли-Хиллз, 90210" снимутся в перезапуске сериала, заинтересованность в котором выразили несколько телевизионных сетей и стриминговых сервисов. В перезапуске снимутся Тори Спеллинг, Дженни Гарт, Ян Зиринг, Джейсон Пристли, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис.

Отмечается, что впервые о перезапуске сериала заявила Спеллинг в марте этого года. Она опубликовала на своей странице в Instagram сообщение о том, что он находится на ранних стадиях производства. Она также заявила о том, что к своей роли вернется и Гарт. Актрисы сыграют "преувеличенные версии самих себя". В качестве сценаристов и исполнительных продюсеров шоу выступят Майк Чесслер и Крис Албергини.

Премьера оригинального сериала на канале Fox состоялась 4 октября 1990 года, а последний эпизод вышел 17 мая 2000 года. Он рассказывает о близнецах Брендоне и Бренде Уолш, которые переезжают из Миннесоты в Лос-Анджелес, и их друзьях из новой школы. Особую популярность сериал приобрел в 1991 году, когда канал транслировал его в так называемый "летний сезон", поскольку в это время зачастую повторяют старые проекты.

"Беверли-Хиллз, 90210" - первый сериал во франшизе, насчитывающей пять шоу: "Мелроуз-Плейс" (1992), "Модели, Inc." (1995), "90210: Новое поколение" (2008) и "Мелроуз-Плейс" (2009).

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Актеры, Беверли Хиллз 90210, Дженни Гарт, Брайан Остин Грин, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Перезапуск, Ян Зиринг, Габриэль Картерис.
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