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Умер голливудский актер Дональд Моффат

Умер голливудский актер Дональд Моффат
20:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: bbc.com

Новости культуры: 20 декабря на 88-му году жизни умер актер Дональд Моффат.

В четверг, 20 декабря, умер за шесть дней до 88-летия голливудский актер Дональд Моффат, который сыграл президента США в фильме "Прямая и очевидная угроза" в 1994 году. Сейчас причина смерти неизвестна.

Дональд Моффат стал известным благодаря характерным ролям второго плана. Его актерская карьера началась в 1956 году, когда он впервые сыграл эпизодическую роль в вестерне "Битва у Ла-Платы". В течение этого времени Дональд снялся в нескольких десятках фильмов и телесериалов, а также играл на театральной сцене.

Дональд Моффат родился 26 декабря 1930 года в британском городе Плимут. Мужчина закончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне и дебютировал на сцене легендарного театра The Old Vic.

Как известно, Дональд считал Великобританию слишком классовым государством и поэтому переехал в США, где сначала устроился барменом в штате Орегон. Впоследствии он стал членом профсоюза актеров, что значительно помогло ему найти работу. Моффат играл роли в постановках по произведениям Шекспира и Ибсена. В 1968 году легендарный кинорежиссер Пол Ньюмен снял Дональда Моффата в фильме "Рэйчел, Рэйчел".

Дональд Моффат в фильме "Прямая и очевидная угроза"

Яркими примерами работы Моффата стали фильмы: "Лучшие времена" с Куртом Расселом и Робином Уильямсом, "Невыносимая легкость бытия", "Музыкальная шкатулка", "Костер тщеславия", "Коллективный иск", "Кое-что о Генри", "Прямая и очевидная угроза".

К слову, у Дональда Моффата остались жена, четверо детей, десять внуков и трое правнуков.

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Все по теме:

Фильмы, Смерть, Актер, Альманах 2018, Дональд Моффат, Битва у Ла-Платы, Прямая и очевидная угроза.
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