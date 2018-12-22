Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 60 серию онлайн (Видео)

Новости культуры: 21 декабря вышла 60 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В сегодняшней серии: Сэм узнал, что Яся беременна от Макса. Назар подумал, что Алина ему изменяет, и решил вернуться к старому. Альбина рассказала Владимировичу, что локация под шашлычную прогорела. Юля празднует день рождения, Сэм обещал ей кучу сюрпризов. Владимирович, Назар и Сэм думают, как разрулить ситуацию с Алексом. Паша решился поговорить с Валей об их сексуальной жизни.

Макс рассказал Альбине, что Яся беременна от него. Вскоре и все квартиранты узнали эту новость. Юля из жалости пригласила Ясю на свой день рождения. Алина продолжает ссориться с Назаром. Альбина продолжает сватать Русик Насти. Алекс приперся поздравить Юлю, где рассказал, что его держали в заложниках ребята с Днепровской.

Часть 1

Часть 2

В прошлой серии: тест показал, что у Яси и Макса будет ребенок. Альбина взялась делать из Русика мужчину мечты для Насти. Паша и Валя стали жить вместе. Вале домой прислали секс-игрушку. Алексу удалось подкупить Назара, чтобы тот его уволил. Макс ищет работу. Русик хотел покорить сердце Насти с помощью еды. Паша пытался доказать Вале, что он лучше любой секс-игрушку. Назар нашел у Алины пачку долларов и требует пояснений. Макс напился в баре, а деньги для оплаты не было. Альбина нашла Владимировича в квартире Алекса и чуть не спалила аферу ребят. Шашлычную Альбины ликвидировали. Алина начала зарабатывать деньги свиданиями. Но Назар подумал, что она ему изменяет. Макс разболтал Сэму, что Ярослава беременна.