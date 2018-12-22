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В Сети появились короткие ролики о последнем сезоне "Игры престолов"

В Сети появились короткие ролики о последнем сезоне &quot;Игры престолов&quot;
08:26 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: korrespondent.net

Новости культуры: На кадрах появились исполнители главных ролей – Кит Харингтон, Софи Тернер и Мейси Уильямс.

Наконец-то телеканал HBO опубликовал новые проморолики финального восьмого сезона сериала "Игра престолов", по которому снимут еще несколько спин-оффов. В роликах показаны исполнители главных ролей – Кит Харингтон, Софи Тернер и Мейси Уильямс. Видео появились на Twitter-канале HBO.

"Если вы хотите понять, что происходит, то у вас есть семь потрясающих сезонов, которые стоит пересмотреть. И стоит начать делать это прямо сейчас", – заявил Кит Харингтон в конце одного из промо-видео.

 

Кроме того, в видео также появляются знаменитости-поклонники сериала – телеведущий Джимми Киммел, звезда американского футбола Аарон Роджерс, актриса Ктистин Ченовет и рэпер T-Pain. Они сидят на Железном троне.

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Все по теме:

Финал, Кино, Ролики, Игра престолов, Последний сезон, 8 сезон, Финальный сезон, Проморолики.
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