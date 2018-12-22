Появился первый захватывающий тизер комедии "Голая правда" со Славой Каминской (Видео)

В минутном ролике появляются главные герои "Голой правды" – 8 друзей, которые решили сыграть в, казалось бы, безобидную игру. В некоторых кадрах тизера появляется обнаженная украинская певица и участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая заявила о своем участии в съемках эротичной киноленты еще в ноябре 2018 года. Судя по содержанию тизера – зрителя ждет много оголенки. Режиссер картины Александр Беляк признавался в одном из интервью, что комедия должна раскрыть суть человеческих взаимоотношений в повседневной жизни. Главные герои приезжают в развлекательный комплекс своего друга. Здание состоит из множества комнат, где можно поиграть в различные интерактивные игры, однако, приятели выбрали главный аттракцион – "Детекторрум". Это комната с детектором лжи, где каждый по кругу должен ответить на самые каверзные вопросы. Друзья сочли забавным – узнать самые сокровенные тайны друг друга. Но они даже не догадываются, насколько опасной может оказаться эта игра. "Задача моего фильма – вскрыть глубокие мотивы для общения людей, их взаимоотношений", – объяснил Беляк. Ключевые роли исполнили: Дмитрий Ступка, Полина Василина, Богдан Юсипчук, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Ольга Арутюнян, Евгений Ланмах и Слава Каминская.