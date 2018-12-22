Скачать
Суббота, 22.12.2018

Появился первый захватывающий тизер комедии "Голая правда" со Славой Каминской (Видео)

В минутном ролике появляются главные герои "Голой правды" – 8 друзей, которые решили сыграть в, казалось бы, безобидную игру. В некоторых кадрах тизера появляется обнаженная украинская певица и участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая заявила о своем участии в съемках эротичной киноленты еще в ноябре 2018 года. Судя по содержанию тизера – зрителя ждет много оголенки. Режиссер картины Александр Беляк признавался в одном из интервью, что комедия должна раскрыть суть человеческих взаимоотношений в повседневной жизни. Главные герои приезжают в развлекательный комплекс своего друга. Здание состоит из множества комнат, где можно поиграть в различные интерактивные игры, однако, приятели выбрали главный аттракцион – "Детекторрум". Это комната с детектором лжи, где каждый по кругу должен ответить на самые каверзные вопросы. Друзья сочли забавным – узнать самые сокровенные тайны друг друга. Но они даже не догадываются, насколько опасной может оказаться эта игра. "Задача моего фильма – вскрыть глубокие мотивы для общения людей, их взаимоотношений", – объяснил Беляк. Ключевые роли исполнили: Дмитрий Ступка, Полина Василина, Богдан Юсипчук, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Ольга Арутюнян, Евгений Ланмах и Слава Каминская.
beztabu.net
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Кино, Комедия, Трейлер, Тизер, Слава Каминская, Гола правда.
14:38 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь