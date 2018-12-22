Disney готовится презентовать ребут фильма "Один дома"

Новости культуры: Поклонники уже выразили свое мнение по этому поводу – ничего святого!

Появилась информация, что комедия, которой уже 28 лет подвергнется ребуту. По данным издания SplashReport, студии Fox и Disney начали разработку перезапуска культовой комедии 90-ых.

Сценаристами выступят Мики Дэй и Стритер Сейделл, ответственные за комедийные скетчи в программе Saturday Night Live. Отметим, что в оригинальном фильме сценарий писал Джона Хьюз.

Также известно, что к проекту уже присоединился актер Уилл Фаррелл, и в данный момент создатели ведут переговоры с актрисой Мелиссой МакКарти.

Оказывается, что перезагрузка фильма "Один дома" является одной из приоритетных задач студий Disney и Fox, и сейчас они ищут нового режиссера, который заменит Криса Коламбуса. Как утверждают инсайдеры, создатели не собираются снимать очередной ремейк. Вместо этого они пойдут по пути сиквела "Джуманджи" и расскажут новую историю в знакомых декорациях.