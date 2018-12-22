Сериал "Беверли-Хиллз 90210" снова покажут на экранах с любимыми актерами

Новости культуры: Публикуем радостные новости для поклонников популярного сериала конца 1990-х годов "Беверли-Хиллз 90210": телешоу возвращается на экраны!

Так, новость о перезапуске шоу подтвердили представители CBS Television Studios, по словам которых проект находится на "ранней стадии разработки".

"Это будет необычная перезагрузка с представителями изначального состава сериала". Подробности сюжета нового проекта пока держатся в тайне. Однако в сериал вернутся такие культовые актеры, как Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Брайан Остин Грин, Габриель Картерис, Тори Спеллинг, Иан Зиринг и другие.

К слову, в одном из интервью Тори Спеллинг намекала на возможность возвращения сериала. А вот инсайдеры выяснили, что актрисы Гарт и Спеллинг будут играть преувеличенные версии своих персонажей.