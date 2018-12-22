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Суббота, 22.12.2018

Появился эффектный трейлер сериала "Величественные Медичи" (Видео)

Netflix опубликовал трейлер к своему новому многосерийному фильму об истории семьи Медичи. Сюжет сериала про именитый флорентийский род разворачивается после событий многосерийного фильма – "Медичи: Повелители Флоренции". Название же новой ленты несколько изменена на "Величественные Медичи". Картина состоит из восьми серий, рассказывающих об истории незабытых лордов Флоренции, будут также полны узнаваемыми лицами актеров. В сериале сыграл Дэниэл Шарман с "Teen Wolf" в роли Лоренцо Медичи. Шон Бин, известный как Эддард Старк из "Игры престолов"и Боромир из "Властелина колец", превратился в лукавого заговорщика – Якопо Пицци. Упор в сериале сделан именно на противостояние Лоренцо и Якопо Пацци, выходца из славного семейства и участника заговора против Лоренцо Медичи. Отметим, что экс-продюсер "Секретных материалов" Франк Спотниц занялся новой драматической лентой от Netflix, при партнерстве с RAI, Big Light Productions и Altice Group. Первые эпизоды сериала "Величественные Медичи" появятся на экранах 25 января – в США и Великобритании.
segodnya.ua
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