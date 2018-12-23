В Карпатах стартует фестиваль "Дни украинского кино"

Новости культуры: В Ивано-Франковской области, в городах Верховине, Косово и Снятыне, с 23 по 25 декабря пройдет фестиваль "Дни украинского кино".

"Дни украинского кино» пройдут в Верховине, Косово и Снятыне с 23 по 25 декабря. Кинопоказы будут бесплатными. Прикарпатцы смогут посмотреть такие фильмы, как "Дикое поле", "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", "Сумасшедшая свадьба". Эти фильмы покажут в Косово и Снятыне. А в Верховине продемонстрируют кинокартину "Легенда Карпат", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что кроме просмотра фильмов зрители смогут пообщаться с актерами, которые приедут представить свои работы. В частности, с Олегом Москаленко, исполнителем главной роли в фильме "Дикое поле", Лесей Самаевой - "Сумасшедшая свадьба", где она сыграла роль матери невесты, и Романом Луцким, который озвучил одного из героев в фильме "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" .

Инициатива фестиваля "Дни украинского кино" принадлежит председателю Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины Николаю Княжицкому. Цель фестиваля - бесплатно показать украинские фильмы в высокогорных городах и селах, где нет кинотеатров.

Впервые фестиваль состоялся в прошлом году в Верховине. Организаторы утверждают, что тогда «Дни украинского кино» посетили почти 3 тысячи зрителей.