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"Друзья" 24 года спустя: как изменились звезды культового сериала

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&quot;Друзья&quot; 24 года спустя: как изменились звезды культового сериала
15:20 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости культуры: С момента выхода на экран всеми известного сериала "Друзья" прошло уже 24 года.

На протяжении десятилетия, с 1994 по 2004 гг., на экраны выходил сериал "Друзья", который стал культовым в десятках стран мира. Первый эпизод посмотрело 20 млн зрителей, а финальный - только в Америке более 50 млн! Этот ситком изменил судьбы актеров, сыгравших главные роли, правда, для многих из них он стал единственной вершиной творческого пути. Как изменились судьбы звезд "Друзей" после съемок, и как они выглядят в наши дни - далее в обзоре.

Самой популярной и востребованной актрисой после съемок в сериале "Друзья" стала Дженнифер Энистон. До этого ей предлагали только небольшие роли в сериалах, и в ожидании новых предложений от режиссеров ей приходилось подрабатывать и секретарем, и курьером, и продавщицей мороженого, и официанткой. Последнее стало решающим фактором, когда Энистон утвердили на роль Рэйчел Грин. Изначально ей предложили сыграть Монику, но, узнав о том, что у нее есть много общего с героиней, отдали ей Рэйчел, по сценарию работавшую официанткой в кафе.

Участие в культовом сериале открыло актрисе путь в полнометражное кино, и после этого каждый год выходило по 3-4 фильма с ее участием. И хотя среди них было немного заметных и бесспорных побед, сегодня Дженнифер Энистон является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Правда, в прессе о ней чаще вспоминают не по поводу творчества, а в связи с перипетиями в личной жизни: сначала обсуждали ее роман и расставание с Брэдом Питтом, а потом - 3-летний брак с Джастином Теру, завершившийся в феврале 2018 г. разводом.

 

Дэвид Швиммер, исполнивший роль доктора археологии Росса Геллера, до ситкома "Друзья" успел стать довольно известным театральным актером и сняться в нескольких сериалах, но мировая известность пришла к нему только после "Друзей".

Роль Росса изначально писалась под него, в отличие от других актеров, которых выбирали из тысяч претендентов. Он работал над ситкомом и в качестве режиссера, сняв 10 серий в разных сезонах. После этого он продолжил актерскую и режиссерскую деятельность. Правда, о его режиссерских работах кинокритики отзывались сдержанно, а повторить актерский успех после "Друзей" ему так и не удалось. 

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Роль Моники стала не единственной звездной ролью Кортни Кокс - на момент съемок в сериале она была уже достаточно известной актрисой. Помимо ситкома "Друзья", зрители наверняка запомнили ее в одной из главных ролей в фильме ужасов "Крик" и его продолжениях. 

Интересно то, что во время съемок в сериале актриса была беременна, но ее героиня по сценарию не могла иметь детей, и Кортни Кокс приходилось носить мешковатую одежду, чтобы скрыть этот факт от зрителей. Во время съемок они с Дженнифер Энистон стали подругами, и когда у Кортни Кокс родилась дочь, она предложила коллеге стать ее крестной. После завершения сериала актриса занялась продюсерской деятельностью, время от времени снимаясь в кино.

 

Мэтью Перри изначально не собирался участвовать в съемках - на тот момент он был занят в другом проекте, но помогал своим друзьям проходить кастинг на роль Чендлера, так как в реальной жизни был очень похож на этого персонажа. Однако после того, как его первый проект не был одобрен, он пришел на прослушивание и сам, и был утвержден. Признание у зрителей он получил именно после этой роли.

 

Сериал круто изменил его жизнь - во время съемок актер страдал от алкогольной и наркотической зависимости, а статус звезды, по его признанию, помог ему справиться с этими проблемами и вернуться к здоровому образу жизни. Если в 1990-х гг. в его актерской карьере наступила длительная пауза из-за того, что режиссеры просто опасались с ним связываться, то в начале 2000-х гг. он стал получать новые предложения. Кроме "Друзей", заметной работой Мэтью Перри стал фильм "Девять ярдов" и его продолжение "Десять ярдов".

Роль Фиби для Лизы Кудроу стала вершиной кинокарьеры - после "Друзей" она сыграла еще несколько эпизодических ролей в сериалах и фильмах, но ни один из этих проектов не стал таким же популярным, как "Друзья". Ее героиня настолько полюбилась зрителям, что когда актриса объявила продюсерам о своей беременности, ради нее переписали сценарий, и ей не пришлось скрывать этот факт, как ее коллеге и подруге Кортни Кокс, с которой она продолжает общаться до сих пор. 

Сегодня Лиза Кудроу занимается преимущественно продюсерской деятельностью и не скрывает того, что скучает по своей героине, и что для многих зрителей она так и осталась Фиби.

По первоначальному замыслу, Джоуи был второстепенным персонажем сериала, но актер Мэтт Леблан так убедительно вжился в этот образ и так влюбил в себя зрителей, что продюсеры решили вывести его на первый план и выпустить еще один сериал, названный именем этого героя. В 2001 г. актер перестал сниматься в кино и на телевидении и занялся продюсерской деятельностью. В 2008 г. он вернулся на экраны, и с тех пор сыграл еще в нескольких фильмах. Кроме того, он попробовал себя в качестве телеведущего.

 

Сериал "Друзья" для большинства актеров стал самым звездным их проектом, ведь он пользовался такой популярностью, что был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения.

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