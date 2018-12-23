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Брэд Питт станет космонавтом в новом фантастическом фильме

Брэд Питт станет космонавтом в новом фантастическом фильме
16:54 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: Опубликован первый кадр с Брэдом Питтом в фильме "К звездам".

Голливудский актер Брэд Питт продолжает сниматься в кино. В сети появился дебютный кадр научно-фантастической ленты Джеймса Грэя "К звездам" ("Ad Astra"), где главную роль исполняет Брэд Питт.

Актер играет космонавта Роя МакБрайда, который путешествует на самый край Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца, и раскрывает тайну, которая угрожает выживанию нашей планеты.

На первом кадре Рой МакБрайд предстает в шлеме космонавта и предположительно находится на борту своего летательного аппарата.

 

Отца героя Питта играет звезда франшизы "Люди в черном" Томми Ли Джонс. Также в картине "К звездам" снялись Рут Негга ("Проповедник", "Агенты Щ.И.Т."), Дональд Сазерленд ("Голодные игры", "Механик"), Грег Брайк ("Пила 5", "Рассказ служанки"), Джон Ортис ("Мята", "Бамблби"), Лиза Гэй Хэмилтон ("Настоящее преступление", "Карточный домик") и Кимберли Элиз ("Анатомия страсти", "Наркотик"). Украинская премьера фильма "К звездам" ожидается весной 2019 года.

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Брэд Питт, Фильм, Актер, Джеймс Грэй, К звездам, первый кадр, Ad Astra.
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