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Воскресенье, 23.12.2018

В Сети появился яркий трейлер сериала "Чудотворцы" с Дэниелом Рэдклиффом (Видео)

Канал TBS представил первый официальный трейлер будущего сериала "Чудотворцы". На экране к Дэниелу Рэдклиффу присоединились Стив Бушеми и Джеральдин Висванатхан. Автор проекта - Саймон Рич ("Мужчина ищет женщину"). Отметим, что Бушеми играет Бога, который не знает, что такое тайфун, устал от людей, хочет разрушить Землю и открыть ресторан, а Редклифф - ангел по имени Крейг, который пытается переубедить своего босса и спасти человечество. Кроме того, Крэйг и его напарница по департаменту молитв поспорили с Богом, что смогут сотворить невероятное чудо - помочь двум смертным людям влюбиться друг в друга. Премьера сериала "Чудотворцы" состоится 12 февраля на канале TBS.
segodnya.ua
Фото: tvtime.com
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Сериал, Дэниел Рэдклифф, Тизер, TBS, Британский актер, Чудотворцы, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатхан.
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