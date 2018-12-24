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Netflix снимет еще один сериал о Шерлоке Холмсе

Netflix снимет еще один сериал о Шерлоке Холмсе
16:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры: Стрим-сервис Netflix создаст сериал о беспризорниках-помощниках Шерлока Холмса.

Netflix решил перевернуть представление зрителей об одном из самых знаменитых детективов в мире. Стрим-сервис снимет сериал о Шерлоке Холмсе, в котором популярный персонаж отойдет на задний план и вообще окажется бесполезным наркоманом, а главными героями станут его юные помощники, беспризорные дети с улиц Лондона.

В одной версии Шерлок Холмс расследовал дела в современной Англии, в другой его друг и соратник доктор Ватсон был женщиной, а теперь детектив и вовсе превратится из героя в злодея. За проект возьмется сценарист сериала "Обитатели холмов" и номинант на премию "Оскар" Том Байдвелл. Он предложил зрителям представить следующее:

"У Шерлока Холмса в книгах была группа беспризорных мальчишек, которая собирала для него улики и занималась разведкой на местности. Так вот: что, если детектив был всего лишь наркоманом и преступником, который пользовался талантом этих детей и выдавал их расследования за свои? Наш сериал воплотит на экране эту версию".

Сценарист признался, что вынашивал эту идею десять лет и мечтал однажды заняться ее разработкой. Такую возможность ему предоставила стриминговая платформа Netflix, которая славится своей любовью к нестандартным проектам. Байдвелл будет работать над шоу с той же командой, с которой он создавал сериал "Мой безумный дневник" в 2013 году. Остальные подробности о режиссере, актерском составе и начале съемочного процесса пока не сообщаются.

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Все по теме:

Сериал, Шерлок Холмс, Беспризорные дети, Netflix, Стрим-сервис, Том Байдвелл.
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