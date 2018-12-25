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"Ведьмак" от Netflix: продлен на несколько сезонов до выхода первой серии

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&quot;Ведьмак&quot; от Netflix: продлен на несколько сезонов до выхода первой серии
23:00 Сегодня Телеграф https://nerdist.com

Новости культуры: Телеадаптация культового "Ведьмака" с Генри Кавиллом в главной роли еще не вышла в свет, но уже зарекомендовала себя положительно.

Еще в мае 2017 года Netflix заявил что разрабатывается и продюсируется новый англоязычный телесериал, основанный на мега-популярном романе польского писателя Анджея Сапковского "Ведьмак", который вдохновил появление нашумевшей серии видеоигр, созданную CD Projekt Red.

Цикл книг польского писателя Анджея Сапковского, в который входит восемь романов и сборники историй, известные под общим названием "Сага о ведьмаке", повествует о приключениях Геральта из Ривии, ведьмака, охотника на монстров. Главный герой в молодом возрасте развил сверхъестественные способности для борьбы со всевозможными существами, что угражают людям.

Важно отметить, что этот сериал будет основан на книгах Сапковского, но пока достоверно не известно какие именно истории будут в основе сценария. Сапковский будет креативным консультантом по сериалу, работая вместе с продюсерами The Expanse Шоном Дэниелом и Джейсоном Брауном, исполнительными продюсерами, а также с Томеком Багински и Яреком Савко из Platige Image.

Время этого телесериала кажется особенно благоприятным, поскольку Игра престолов начинает сворачивать, оставляя зияющую дыру в жанре темного фэнтези. Виртуальное повествование Сапковского кажется особенно подходящим для современного телевизионного пейзажа, и тщательное внимание к деталям, которое The Expanse уделяет научной фантастике, вселяет в фанатов уверенность в том, что сериал оправдает ожидания.

И действительно рейтинг ожидания этого проекта настолько высок, что Netflix решил продлить будущий сериал "Ведьмак" с Генри Кавиллом в роли Геральта и уже подумывает о выпуске продолжения. Об этом 23 декабря сообщил портал Comicbook. При этом руководство самого стримингового сервиса пока молчит и комментариев не дает.

В конце октября в сети появились первые промо-материалы "Ведьмака", на которых можно увидеть, как именно будет выглядеть будущий охотник на монстров. Съемки сериала проходят в Венгрии, в качестве продюсера и шоураннера выступает Лорен Шмидт, сценаристка таких сериалов, как "Западное крыло", "Сорвиголова" и "Частная практика".

Напомним, пока что Netflix не назвала дату выхода первой серии "Ведьмака", известно лишь, что она выйдет в 2019 году. В сериале вместе с Генри Кавиллом снимаются Фрейя Алан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэйти и Джоди Мэй.

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Сериал, Премьера, Фэнтези, Netflix, Генри Кавилл, Ведьмак.
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