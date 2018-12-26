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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 61 серию онлайн (Видео)

Сериал &quot;Киев днем и ночью&quot; 5 сезон: смотреть 61 серию онлайн (Видео)
08:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: 25 декабря вышла 61 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В сегодняшней серии: Девушки узнали, что ребята подстрелили Алекса и держали его в заложниках. Теперь они думают, как проучить своих мужчин. Русик сделал Насте завтрак в постель. Валя шантажирует Алекса, чтобы тот не заложил ребят. Макса пригласили на ток-шоу. Альбина наняла на работу Хантера.

теперь Русику нравится Ярослава. Девушки решили проучить ребят с помощью еды. Валя уволила Пашу с работы. Алина простила Назара и теперь он советует девушкам, как поиздеваться над их мужчинами. Яся продолжает разыгрывать из себя жертву перед Юлей. Девушки завалились в стриптиз клуб.

Часть 1

Часть 2

В прошлой серии: Сэм узнал, что Яся беременна от Макса. Назар подумал, что Алина ему изменяет, и решил вернуться к старому. Альбина рассказала Владимировичу, что локация под шашлычную прогорела. Юля празднует день рождения, Сэм обещал ей кучу сюрпризов. Владимирович, Назар и Сэм думают, как разрулить ситуацию с Алексом. Паша решился поговорить с Валей об их сексуальной жизни.

Макс рассказал Альбине, что Яся беременна от него. Вскоре и все квартиранты узнали эту новость. Юля из жалости пригласила Ясю на свой день рождения. Алина продолжает ссориться с Назаром. Альбина продолжает сватать Русик Насти. Алекс приперся поздравить Юлю, где рассказал, что его держали в заложниках ребята с Днепровской.

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