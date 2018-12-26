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Киту Харингтону 32: лучшие роли звезды "Игры престолов"

Киту Харингтону 32: лучшие роли звезды &quot;Игры престолов&quot;
18:06 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: Многие знают Кита по роли Джона Сноу в "Игре престолов", но актер также сыграл яркие роли в других фильмах и сериалах.

Сегодня, 26 декабря свой день рождения празднует главный бастард, любимейший Джон Сноу – британский актер Кит Харингтон. Актеру исполнилось 32 года. Действительно, все помнят его по роли в сериале "Игра престолов", однако, до проекта он сыграл во множестве полнометражных картинах. Предлагаем список фильмов, где сыграл Кит Харинтон.

"Сайлент Хилл 2", 2012

Кит Харингтон сыграл в хорроре роль парнишки Винсента Картера. Сам же фильм – продолжение картины "Сайлент Хилл" о призрачном городе, в котором происходит всякая чертовщина. В основу сценария фильма положен сюжет компьютерной игры Silent Hill 3. Главная героиня Хизер (Шэрон) вместе с Винсентом отправились в этот туманный город.

"Помпеи", 2014

Это красивая и трагическая история любви раба Майло, которого сыграл Кит, и благородной Флавии, обрученной с римским сенатором, на фоне извержения Везувия, которое навсегда стерло с лица земли древнеримский город Помпеи.

"Воспоминания о будущем", 2014

Актер сыграл Роланда Лейтона. По сюжету, в 1914 году Вера Бриттен поступает в Оксфордский Сомервиль-колледж. Когда начинается Первая мировая война, её брата Эдварда Бриттена, жениха Роланда Лейтона, а также их друзей Виктора и Джеффри посылают на фронт.

"Порох", 2017

Британский исторический мини-сериал, созданный Ронаном Беннетом, Китом Харингтоном и Дэниелом Уэстом. Фильм рассказывает рассказывает о Пороховом заговоре в 1605 году. Кит Харингтон сыграл Роберта Кейтсби.

"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована", 2018

В главных ролях фильма звездный состав: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Трамбле, Белла Торн, Кэти Бэйтс, Сьюзан Сарандон и Тэнди Ньютон. В центре сюжета – звездный американский актер Джон Донован, которого сыграл Харингтон, вступивший в переписку с 11-летним парнем из Англии, что спровоцировало бурную реакцию общественности и привело к непоправимым последствиям в жизни и карьере обоих.

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Кино, Знаменитости, День рождения, Игра престолов, Звезда, Актер, Роли, Кит Харингтон.
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