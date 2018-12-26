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Фильм "Секс и ничего личного" получил приличный доход после первых показов

Фильм &quot;Секс и ничего личного&quot; получил приличный доход после первых показов
22:30 Ср, 26 Декабрь 2018 Телеграф ukrinform.ru

Новости культуры: За уикенд комедия собрала 11 млн 363 тыс. 947 грн и заняла по этому показателю четвертое место в украинском прокате.

По результатам первого уикенда лента обошла такой блокбастер, как "Человек Паук: Через вселенную", собравший 5 млн 55 тыс. 935 грн. "Секс и ничего личного" за первый уикенд посмотрели более 120 тысяч украинских зрителей", — говорится в сообщении.

Фильм "Секс и ничего личного" создан при поддержке Госкино. Лента вышла в украинский прокат 20 декабря.

Режиссер фильма — Ольга Ряшина. Продюсеры — Юрий Минзянов, Влад Ряшин. Оператор-постановщик — Дмитрий Недря. Авторы сценария — Сергей Притула, Валентин Сергийчук, Виталий Тыльный, Владимир Ковцун, Владимир Жогло. Художник-постановщик — Диана Тодоратьєва. Композитор — Дмитрий Матвийчук. В ролях — Роман Луцкий, Анжелика Николаева, Наталья Мазур, Сергей Притула, Андрей Данилко.

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Кино, Фильм, Прибыль, Прокат, Украинский фильм, Доход, Украинское кино, Секс и ничего личного.
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