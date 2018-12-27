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Нина Добрев появилась в новом тизере комедийного шоу "Семья" (Видео)

Нина Добрев появилась в новом тизере комедийного шоу &quot;Семья&quot; (Видео)
09:18 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: okino.ua

Новости культуры: Вместе с Ниной Добрев в "Семье" сыграли Тонни Белл, Одесса Адлон, Гэри Коул и Блэйк Ли. Премьера пилотного эпизода состоится 10 января.

Нина Добрев, которую весь мир знает благодаря роли Елены Гилберт из "Дневников вампира", возвращается на ТВ. Актриса появилась в новом тизере комедийного шоу CBS "Семья" (Fam), которое стартует в эфире уже через считанные дни.

29-летняя Добрев сыграла девушку по имени Клэм, чья жизнь кажется идеальной, она взаимно влюблена в классного парня, да еще и находится в прекрасных отношениях с его чудесными родителями.  

Но все кардинально меняется, когда на голову Клэм неожиданно сваливается ее 16-летняя сводная сестра Шеннон, сбежавшая из дома. В придачу на горизонте объявляется блудный папаша, о чьем существовании главная героиня предпочла забыть. Вернее, она сказала своему жениху и его семье, что ее отец давно умер. Теперь Клэм предстоит выпутаться из щекотливой ситуации и найти общий язык со своими эксцентричными родственниками.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Видео, Тизер, Нина Добрев, Смотреть, Дневники вампиров, Комедийные шоу.
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