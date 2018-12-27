Опубликован трейлер "Черное зеркало: Брандшмыг" (Видео)

Новости культуры: Вероятно, это будет отдельный фильм, а не эпизод нового сезона сериала.

Стриминговый сервис Netflix на своем канале на YouTube опубликовал трейлер "Черное зеркало: Брандшмыг". Как сообщает "Медуза", вероятно, это будет отдельный фильм, а не первый эпизод пятого сезона сериала, как предполагалось ранее.

Действие трейлера происходит в 1984 году, молодой программист работает над игрой по мотивам фэнтези-романа "Брандшмыг". Вскоре реальность, которая окружает его, и игра, над которой он работает, начинают переплетаться.

"Брандшмыг" будет доступен на Netflix уже 28 декабря.

Ранее студия Marvel Entertainment опубликовала первый трейлер фильма "Капитан Марвел". Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек, а главную роль в ней сыграла Бри Ларсон. Фильм расскажет о пилоте военно-воздушных сил Кэрол Денверс, которая получает сверхъестественные способности в результате контакта с расой инопланетян.