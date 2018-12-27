Скачать
Четверг, 27.12.2018
Украина в два транша получила кредит в €349 млн под гарантию МБРР
Украина в два транша получила кредит в €349 млн под гарантию МБРР
Ряд диагностических услуг в Украине с июля 2019 станут бесплатными
Ряд диагностических услуг в Украине с июля 2019 станут бесплатными
Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий
Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий
Евровидение 2019: объявлен состав жюри национального отбора
Евровидение 2019: объявлен состав жюри национального отбора

Опубликован трейлер "Черное зеркало: Брандшмыг" (Видео)

Опубликован трейлер &quot;Черное зеркало: Брандшмыг&quot; (Видео)
18:15 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры: Вероятно, это будет отдельный фильм, а не эпизод нового сезона сериала.

Стриминговый сервис Netflix на своем канале на YouTube опубликовал трейлер "Черное зеркало: Брандшмыг". Как сообщает "Медуза", вероятно, это будет отдельный фильм, а не первый эпизод пятого сезона сериала, как предполагалось ранее.

Действие трейлера происходит в 1984 году, молодой программист работает над игрой по мотивам фэнтези-романа "Брандшмыг". Вскоре реальность, которая окружает его, и игра, над которой он работает, начинают переплетаться.

"Брандшмыг" будет доступен на Netflix уже 28 декабря.

Ранее студия Marvel Entertainment опубликовала первый трейлер фильма "Капитан Марвел". Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек, а главную роль в ней сыграла Бри Ларсон. Фильм расскажет о пилоте военно-воздушных сил Кэрол Денверс, которая получает сверхъестественные способности в результате контакта с расой инопланетян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Сериал, Видео, Трейлер, Эпизод, Netflix, Черное зеркало: Брандшмыг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После снегопадов придут дожди: синоптики рассказали о погоде до конца года
02 Украинцы смогут получить "живые" деньги за коммуналку, но есть условие
03 Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
05 Стало известно для кого проведут перерасчет пенсий 2019 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина расширила список запрещенных российских продуктов
Украина расширила список запрещенных российских продуктов
Конфликт на Донбассе: стороны согласовали перемирие с 29 декабря
Конфликт на Донбассе: стороны согласовали перемирие с 29 декабря
Украинцы смогут получить &quot;живые&quot; деньги за коммуналку, но есть условие
Украинцы смогут получить "живые" деньги за коммуналку
Новый год 2019: как украсить еду в виде свинки
Новый год 2019: как украсить еду в виде свинки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь