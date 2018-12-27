Появился крутой телевизионный трейлер "Капитана Марвел" (Видео)

Супергеройские блокбастеры уже давно завоевали симпатию киноманов и недавно появился крутой трейлер нового фильма "Капитан Марвел". Теперь в сети появился телевизионный трейлер фильма, который посвящен женщине-супергерою с уникальными способностями. В главной роли неотразимая Бри Ларсон. Действие картины происходит в 1998 году. В центре сюжета женщина-пилот ВВС, которая оказывается участницей галактического конфликта, затеянного между инопланетными расами. В ролях также снимаются Джуд Лоу, Бен Мендельсон и Сэмюел Л. Джексон. Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек. Выход блокбастера ожидается в марте 2019 года.