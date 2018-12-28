Скачать
Пятница, 28.12.2018
НАПК утвердило правила контроля за деньгами на агитацию кандидатов в президенты
НАПК утвердило правила контроля за деньгами на агитацию кандидатов в президенты
В Украине отложили обязательную маркировку продуктов и лекарств латиницей
Обязательную маркировку товаров латиницей отложили
Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
В конце января жители Земли смогут наблюдать необычное космическое явление
В конце января жители Земли смогут наблюдать необычное космическое явление

Назван самый худший фильм о Шерлоке Холмсе

Назван самый худший фильм о Шерлоке Холмсе
22:39 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Скриншот

Новости культуры: Фильм "Холмс & Ватсон" признали самой худшей экранизацией рассказов Конан Дойла.

В конце декабря в американском прокате стартовала комедийная интерпретация приключений знаменитого сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона - "Холмс & Ватсон". Несмотря на звездный каст, ленту уже признали самой худшей экранизацией рассказов Конан Дойла и самой провальной комедией 2018 года.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 4%, это немного обнадеживает, так как сутки назад процент положительных отзывов равнялся 0. Главным провалом кинокритики считают то, что Уилл Феррелл не смог изобразить известного литературного персонажа, продолжая играть самого себя.

Те же претензии предъявили Джону Си Райли, который уже пятый раз играет вместе с Ферреллом на большом экране. Его перевоплощение в доктора Ватсона тоже оказалось весьма неудачным. Плюсуем сюда второсортный юмор в стиле "Бивиса и Баттхеда" и получаем рецепт очень плохой комедии.

"Холмс и Ватсон" - жестокое надругательство над кино и пятно на всем наследии сэра Артура Конан Дойла", – подытожили критики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Экранизация, Шерлок Холмс, Холмс &amp; Ватсон, худший фильм о Шерлоке Холмсе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 "Беременная" Настя Каменских взорвала сеть
03 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)
04 Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
05 Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Что изменится для украинцев с 1 января
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году (Фото)
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году
Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь