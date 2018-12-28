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Пятница, 28.12.2018
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Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)

Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
20:51 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: bauldelcastillo.blogspot.com

Новости культуры: Подборка лучших старых фильмов для новогодних праздников.

Зимние праздники – это отличная пора пересмотреть старые киноленты о любви, а также лучшие старомодные новогодние фильмы. Иногда хочется погрузится в иную атмосферу, послушать звонкие песни и полюбоваться яркими костюмами. Все это вы найдете в ретро-фильмах. Предлагаем подборку самых лучших старых новогодних фильмов.

"Встреть меня в Сент-Луисе", 1944

Классический романтический музыкальный фильм. Режиссером этой картины выступил отец Лайзы Миннелли Винсент Миннелли. В главной роли была его будущая супруга Джуди Гарлэнд. В центре сюжета – большая американская семья, живущая в городке Сент-Луис, который готовится к всемирной выставке-ярмарке. Все жители начинают свой день с песни с припевом "Встреть меня в Сент-Луисе". Дочек тец хочет выдать замуж, младшая – и вовсе сущий ад, но заканчивается все хэппи-эндом и веселыми песнями.

В ролях: Джуди Гарлэнд, Маргарет О’Брайэн, Мэри Астор, Люсиль Бремер.

"Праздничная гостиница", 1942

Мюзикл от режиссера Марка Сэндрича о певце и танцоре Джиме Харди, который оставляет шоу-бизнес, чтобы стать фермером-джентльменом в Новой Англии. Однако фермерская жизнь, оказывается для него слишком трудной и обыденной, и, пытаясь "убить двух зайцев", герой превращает свою ферму в загородный развлекательный клуб, широко открывающий двери в дни национальных праздников и торжеств. Его заведение можно назвать прообразом будущего советского "Голубого огонька".

В ролях: Бинг Кросби, Фред Астер, Марджори Рейнольдс, Вирджиния Дэйл.

"Квартира", 1960

Замечательная мелодрама Билли Уайлдера о том, как в канун Рождества найти хорошего парня и избавиться от плохого. Скромный служащий страховой компании Бакстер, чтобы хоть как-то продвинуться по карьерной лестнице, одалживает ключи от своей холостяцкой квартиры не только приятелям, желающим "погулять на сторону", но и боссу. И действительно, дела начинают идти в гору, но случается непредвиденное: Бакстер знакомится с любовницей шефа Фрэн – несчастной, страдающей депрессией девушкой – и влюбляется в нее.

В ролях: Джек Леммон, Ширли МакЛейн, Фред МакМюррэй, Рей Уолстон.

"Эта замечательная жизнь", 1946

Это один из самых знаменитых фильмов Фрэнка Капры, снятый по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна. Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве в канун Рождества. Фильм является хроникой жизни Джорджа Бейли – с того момента, как он спас брата, вытащив его из проруби, и до взрослых проблем с кредиторами. 300-летний ангел является, чтобы спасти его. Конечно же, будет хэппи-энд.

В ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл.

"Магазинчик за углом", 1940

Фильм Эрнста Любича. История о молодом сотруднике магазина подарков Альфреда, который начинает переписку по объявлению с незнакомой девушкой. Письма так хороши, что он потихоньку влюбляется. Девушка Клара работает с ним в одном магазине. Но влюбленные этого не знают и собачатся между собой.

В ролях: Маргарет Саллаван, Джеймс Стюарт, Фрэнк Морган, Джозеф Шилдкраут.

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Фильмы, Рождество, Новый год, Ретро, Новый год 2019.
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