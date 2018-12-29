Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 64 серию онлайн (Видео)

Новости культуры: 28 декабря вышла 64 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В сегодняшней серии: Юля решила остаться и дать Сэму шанс. Сэм с Юлей и Макс с Ясей пошли на двойное свидание. Паша занят работой, поэтому Валя осталась без секса. Альбина и Владимирович решили забрать собачку, который прибился к шашлычной. Алина и Назар пришли на обед к Вале с Пашей, чтобы провернуть свое дельце.

Сэм пытается вывести Яшу на чистую воду. Настя отправила Русик в френдзону. Альбине и Владимировичу пришлось отдать собаку настоящим хозяевам. Яся рассказала Юле, что Сэм подкатует к ней. Валя нашла способ получить свое. Яся пришла в отель к Сэму, а тут появился Макс. Во время ужина в ресторане с Алиной Назар встретил Полину.

Часть 1

Часть 2

В прошлой серии: Макс разбудил всех жителей Днепровской и признался Ясе в любви, чтобы вывести ее на чистую воду. Юля встретилась с мамой Сэма и Паши. Русик попросил совета на счет Насти у Макса. Алина отследила, куда пойдет Валя в обеденный перерыв, чтобы втереться ему в доверие. Сэм пытается помириться с Юлей с помощью пантомимы. Назар решил замутить рекламное агентство. Макс продолжает избавляться стресса, но Яся не дает ему покоя. Паша и Сэм со своими девушками приехали на семейный пикник к маме и ее парня.

Русик воспользовался советами по покорению Насти и провалился. Макс и Яся пошли гулять и «случайно» встретили Сэма и Пашу с девушками и мамой на пикнике. Русик защитил Настю от ребят, которые хотели ее развести на деньги. Владимирович и Альбина работают в шашлычной. Алина помогает Назару обокрасть Валю. Настя пригласила Русик на свидание. Валерый сделал предложение маме Сэма и Паши.