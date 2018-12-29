Критики назвали самый лучший фильм 2018 года (Видео)

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes объявил лучший фильм 2018 года, который получил наивысшие оценки профессиональных критиков. Лидировала в рейтинге картина Черная пантера с Чедвиком Боузманом в главной роли. В рейтинг вошли сто наиболее удачных фильмов уходящего года по мнению профессионалов. Первая десятка выглядит так: Черная пантера (97%, 439 отзывов) Миссия невыполнима: Последствия (97%, 374 отзыва) Черный клановец (95%, 364 отзыва) Звезда родилась (90%, 438 отзывов) Человек-Паук: Через вселенные (97%, 299 отзывов) Тихое место (95%, 327 отзывов) Рома (96%, 295 отзывов) Приключения Паддингтона 2 (100%, 215 отзывов) Зови меня своим именем (95%, 311 отзывов) Суперсемейка 2 (94%, 329 отзывов)