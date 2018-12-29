Скачать
Суббота, 29.12.2018

Критики назвали самый лучший фильм 2018 года (Видео)

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes объявил лучший фильм 2018 года, который получил наивысшие оценки профессиональных критиков. Лидировала в рейтинге картина Черная пантера с Чедвиком Боузманом в главной роли. В рейтинг вошли сто наиболее удачных фильмов уходящего года по мнению профессионалов. Первая десятка выглядит так: Черная пантера (97%, 439 отзывов) Миссия невыполнима: Последствия (97%, 374 отзыва) Черный клановец (95%, 364 отзыва) Звезда родилась (90%, 438 отзывов) Человек-Паук: Через вселенные (97%, 299 отзывов) Тихое место (95%, 327 отзывов) Рома (96%, 295 отзывов) Приключения Паддингтона 2 (100%, 215 отзывов) Зови меня своим именем (95%, 311 отзывов) Суперсемейка 2 (94%, 329 отзывов)
golos.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Кино, Трейлер, Черная Пантера, Чедвик Боузман, Rotten Tomatoes.
13:19 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь