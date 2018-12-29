Вышел новый мини-сериал по роману Агаты Кристи (Видео)

В Великобритании состоялась премьера детективного мини-сериала "Убийство по алфавиту", в основу которого лег одноименный роман Агаты Кристи.Сыграть легендарного сыщика Эркюля Пуаро в новой адаптации произведения выпала честь американскому актеру Джону Малковичу. Также в сериале снялись Руперт Грин, известный ролью Рональда Уизли, друга Гарри Поттера, Эймон Фаррел, который сыграл в третьем сезоне сериала "Твин Пикс", а также Фрейя Мейвор, Тара Фицджеральд, Джек Фартиг и другие. Сериал "Убийство по алфавиту" состоит из трех эпизодов. Режиссером фильма выступил Алекс Габасси, а автором сценария и продюсером Сара Фелс. По сюжету, Эркюль Пуаро расследует серию загадочных убийств. Детектив выясняет, что имя каждой следующей жертвы начинается на букву, с которой заканчивается имя предыдущей. Разгадать этот ребус Пуаро мешает противник, который постоянно стоит на его пути.