Юрий Горбунов рассказал, чего ожидать от нового сезона "Останнього москаля"

Новости культуры: Спин-офф "Останнього москаля" получит название "Большие Вуйки".

Продюсер и телеведущий Юрий Горбунов рассказал о работе над комедией "Скажене весілля" и о проектах, которыми занимаеся. В частности, поделился он и тем, следует ли ожидать продолжение "Останнього москаля".

По словам Горбунова, он станет креативным продюсером нового проекта, который станет спин-оффом "Останнього москаля" и получит название "Большие Вуйки". В сериале появятся некоторые любимые персонажи из оригинальной истории, но в новых условиях.

"Однако в "Больших Вуйках" место, к сожалению, нашлось не всем. Время - наше настоящее. Ведь события предыдущих сезонов уже остались в прошлом. Но многих персонажей полюбил народ. Знаю, что их ждут. Об этом свидетельствуют комментарии зрителей. Пишут: "Когда планируется продолжение "Москаля"?" Поэтому в следующем сезоне любимые персонажи будут живы-здоровы, но попадают в новые для себя условия. Зрители переживут с жителями села Большие Вуйки небывалое приключение - поездку в столицу Украины", - поделился продюсер. Как отметил Горбунов, сейчас идет работа над сценарием проекта, а его съемки запланированы на весну.