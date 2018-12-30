Фильм "Птичий короб" стал рекордсменом Netflix по просмотрам

Новости культуры: Фильм "Птичий короб" посмотрели более 45 миллионов зрителей.

Хоррор "Птичий короб" от Netflix с Сандрой Буллок в главной роли, трейлер которого стал хитом сети, за первую неделю посмотрели более 45 миллионов подписчиков стримингового сервиса. Этот показатель является рекордным за всю его историю, отмечается на странице компании в Twitter. Картина стала доступна для просмотра 21 декабря, накануне рождественских праздников.

Отметим, что в основу сюжета фильма положена история о женщине по имени Мэлори, которая становится свидетелем катастрофы – у нее на глазах по всей планете распространяется что-то ужасающее, которое заставляет людей совершать суицид. Чтобы спастись от этого, она завязывает себе и детям глаза, и ориентируется лишь на слух. В фильме также снимаются Сара Полсон, Джон Малкович и другие. А режиссером картины выступила Сюзанна Бир.

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал еще один трейлер "Птичьего короба". Он впечатлил многих киноманов.