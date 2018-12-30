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Воскресенье, 30.12.2018

Стало известно, когда выйдет первый показ фильма "Круты 1918" (Видео)

Впервые фильм "Круты 1918" покажут в день годовщины боя под Крутами в столичном кинотеатре "Киев" в знак поддержки этого культурного центра. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино. "29 декабря состоялась рабочая встреча министра культуры Евгения Нищука, председателя Госкино Филиппа Ильенко и продюсеров фильма Артема Колюбаева и Андрея Корниенко. По результатам встречи было принято решение провести премьеру художественного фильма "Круты 1918" в день 101-й годовщины боя под Крутами, в рамках официальных мероприятий, посвященных этому историческому событию. Премьера ленты состоится 29 января в Культурном центре "Кинотеатр" Киев", - говорится в сообщении.
www.ukrinform.ru
Фото: Facebook
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Киев, Кино, Премьера, Показ, Афиша, Круты 1918.
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