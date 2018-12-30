Список предстоящих украинских фильмов 2019 года

Новости культуры: Украинская киноиндустрия стремительно развивается: за 2018 год в прокат вышли 22 фильма.

В 2019 году нас ждет не меньше интересных новинок - от исторических экшенов до модерновой мелодрамы в стиле украинского танго.

"Стус"

Этот фильм еще не вышел в прокат, но уже спровоцировал один из самых громких скандалов в истории украинского кино.

Лента режиссера Романа Бровко расскажет о последних днях жизни одной из центральных фигур украинской культуры ‒ писателя и диссидента Василия Стуса, который при загадочных обстоятельствах умер в лагерной тюрьме на Урале.

Скандал разразился из-за того, что из фильма вроде бы убрали сцены с Виктором Медведчуком, который был адвокатом Василия Стуса. Кума Владимира Путина часто обвиняют в нарушении адвокатской этики в процессах над Стусом и другими диссидентами. Сам Медведчук своей вины не признает.

После шквала недовольных реакций, создатели фильма решили доснять сцены с Медведчуком. Режиссер Бровко убеждает, что "Стус" ‒ не пафосное кино, а триллер.

Премьера ‒ 28 февраля 2019 года.

"Захар Беркут"

Три тысячи костюмов ручной работы, сотни единиц оружия, 250 артистов массовых сцен, украинские и иностранные актеры, построенные поселки и грандиозные декорации горного ущелья, впечатляющие постановки схваток – все это обещают показать создатели фильма "Захар Беркут".

Исторический экшн режиссера Ахтема Сеитаблаева сняли по одноименной повести Ивана Франко. Это история о подвиге небольшой карпатской общины, вступившей в неравный поединок с татаро-монгольскими завоевателями. Критики ожидают зрелищный, динамичный фильм. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже назвал его самым масштабным кинопроектом за последние 40 лет.

Премьера ‒ 10 октября 2019 года.

"Номера"

Олег Сенцов возвращается в кино! По сценарию его пьесы "Номера" скоро снимут одноименный фильм-антиутопию. Хотя режиссера Сенцова на съемочной площадке не будет, ведь его продолжают незаконно содержать в российской тюрьме, фильм все равно будут создавать за его разработками и наблюдением. В письмах из-за решетки он уже описал основные детали картины. Помогать на месте будет сорежиссер фильма Ахтем Сеитаблаев.

"Номера" ‒ история о том, как люди стали номерами и начали подчиняться Первому номеру.

Все съемки будут проходить в павильоне. Создатели фильма обещают оригинальное сочетание кино и театра. Декорации к фильму утвердил сам Сенцов.

Премьера ‒ весна 2019 года.

"Гарет Джонс"

Фильм известного польского режиссера Агнешки Холланд будет рассказывать про молодого валлийского журналиста Гарета Джонса, который одним из первых рассказал миру правду о Голодоморе.

В 1933 году, тайно обойдя села на окраине Харькова, он увидел страшную картину голода. Однако несмотря на мощную советскую пропаганду статьи Джонса назвали лживыми. А его главный оппонент – британский журналист Уолтер Дюранти, который писал, что голода в Украине нет, – получил за свои репортажи Пулитцеровскую премию ‒ самую престижную в журналистике.

"Этот фильм о смертельной опасности лжи", ‒ рассказывает Агнешка Холланд.

"Гарет Джонс" ‒ это совместная продукция Польши, Шотландии, Германии, Бельгии и Украины.

По словам режиссера, фильм скорее всего сначала покажут на Берлинском фестивале в феврале 2019 года. Дата украинской премьеры пока неизвестна.

"Вулкан"

Этот фильм уже успел получить целый ряд престижных международных наград от Хорватии до Индии.

Дебютный художественный фильм Романа Бондарчука, который запомнился блестящими документальными лентами, – это многослойная притча о жизни людей украинского Юга.

По сюжету, главный герой Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в офисе ОБСЕ. Однажды в составе миссии он отправляется на админграницу с Крымом. Через странные совпадения Лукас остается без коллег, машины и документов. Он оказывается один на один с таинственным и хаотичным миром украинского Юга, в котором жизнь кажется оторванной от каких-либо правил и законов.

Лента создана в копродукции Украины, Германии и Монако.

Премьера в феврале 2019 года.

"Сквот32"

Это один из немногих фильмов, который рассказывает о жизни современной украинской молодежи.

Однажды девушка-фотограф внезапно попадает в старый киевский дом, где находится сквот. После этого ее жизнь меняется на всегда.

Фильм наполнен элементами хип-хоп культуры: рэп, граффити, брейк, битбокс.

Режиссер-дебютант фильма ‒ Саша Лидаговский.

Премьера в 2019 году.

"КРУТЫ 1918"

Еще один фильм про украинскую молодежь, подвиг которой стал национальным мифом.

Исторический экшн, снятый по реальной истории боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года между силами УНР (среди которых были киевские студенты и гимназисты) и большевиками.

Бой под Крутами оброс многими мифами, из которых немало популярны и по сей день. Будут ли создатели фильма их поддерживать или все же придерживаться исторической правды ‒ вскоре увидим. И режиссер фильма Алексей Шапарев утверждает, что его фильм прежде всего о любви.

В целом в картине задействовали около 1000 актеров и 2000 единиц оружия.

Премьера ‒ 7 февраля 2019 года.

"Черкассы"

Фильм основан на реальных событиях. Военная драма рассказывает о мужественной обороне украинскими моряками своего судна ‒ тральщика "Черкассы".

Экипаж "Черкасс" во время аннексии Крыма три недели оказывал сопротивление российским военным и был единственным из 13 украинских кораблей, кто не спустил украинского флага. В конце марта корабль штурмом взяли два российские вертолеты Ми-35 и три скоростных катера.

По словам режиссера ленты черкащанина Тимура Ященко, фильм рассказывает историю обычных людей, которые в решающий момент поняли, в чем их назначение, и что такое Родина.

Премьера – скорее всего в марте 2019 года.

"Гуцулка Ксеня"

1939 год. В карпатском поселке Ворохта прибывают эмигранты из Америки, которые когда-то здесь жили, чтобы найти невесту для молодого Яро. Он получит свое миллионное наследство при условии, что женится на сознательной украинке. До ввода советских войск на территорию Западной Украины остается две недели.

По словам режиссера картины Алены Демьяненко, это не этнографический фильм, а модерновая мелодрама в стиле украинского танго, который ориентирован на широкую аудиторию.

В съемках мюзикла приняли участие фрик-кабаре "Dakh Daughters"

Премьера ‒ 7 марта 2019 года.

"Довбуш"

Это один из самых дорогих фильмов в истории украинского кино. Общая стоимость ‒ около 87 миллионов гривен, из которых 65 миллионов выделило государство.

Автором идеи, соавтором сценария и режиссером многообещающей ленты стал Олесь Санин. Оператор картины Сергей Михальчук – обладатель "Серебряного медведя" Берлинале.

"Довбуш" ‒ это фильм про Олексу Довбуша -- предводителя народных повстанцев в Карпатах и Галиции.

О Довбуше писали и снимали множество раз. И Санин обещает сделать современный фильм, который будет коммерчески успешным и интересным практически всем.

Премьера ‒ осень 2019 года.

"Тарас. Возвращение"

О жизни и творчестве Шевченко в Украине сняли больше всего фильмов. В одних ему попрочнее натягивали смушевую шапку, а в других переодевали в модные кроссовки. Создатели нового фильма о поэте также утверждают, что такого Шевченко зрители еще не видели.

Режиссер Александр Денисенко говорит, что ему удалось отснять не байопик, а романтический истерн.

В сюжете фильма рассказ о последних трех месяцах ссылки Тараса Шевченко в Казахстане.