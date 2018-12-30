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Порадуйте своих детишек новогодними мульфильмами

Порадуйте своих детишек новогодними мульфильмами
21:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото из открытых источников

Новости культуры: Предлагаем вам подборку мультфильмов, которые обеспечат праздничное настроение и волшебную атмосферу!

Во время рождественских и новогодних праздников все мы позволяем себе побыть немного детьми: играем в снежки, лепим снеговиков, смотрим мультфильмы и от души смеемся!

Хранители легенд (2012)

Санта Клаус умеет не только кататься на оленях, Зубная Фея способна не только разносить подарочки, Пасхальный Кролик не только поставщик конфет, а Снеговик просто замораживает все вокруг себя. Вместе они – настоящий спецотряд, на плечах которого мир и безопасность чудо-мира.

Рождественская история (2009)

Это викторианская поучительная история о старом скряге Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж – финансист, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

Кошмар перед Рождеством (1993)

Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин, царстве страхов и кошмаров, где живут мертвецы, уродцы, чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скелингтоном. Под Рождество Джек случайно попадает в мир живых людей, где узнает, что есть где-то радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось познать это чувство – дарить людям счастье, потому он похитил Санта Клауса и занял его место. Результаты были, правда, жалкими, да и подарки его никому, мягко говоря, не понравились. Но он все понял и исправил свою ошибку.

Ледяное сердце (2013)

Мультик рассказывает о королевстве Арендейл. После смерти родителей престол переходит в руки принцессы Эльзы, которая еще с детства стала носителем невероятной силы – умением управлять зимними стихиями. Не справившись со своими способностями, Эльза погружает королевство во мрак вечной зимы. Угрызения совести заставляют королеву бежать в леса в высоких горах, где она и находит укрытие.

На поиски сестры отправляется принцесса Анна вместе с отважным парнем – торговцем льда Кристофом, а также его веселым и верным другом оленем Свеном, чтобы снять чары и вернуть все, как было. Путешествие друзей будет необычным и увлекательным. Отважную троицу ждут новые знакомства с такими удивительными существами, как снеговик Олаф и тролли.

Ледяная лихорадка (2015)

"Ледяная лихорадка" – это короткометражная анимация о героях мультфильма "Ледяное сердце", которых так полюбили зрители. В этот раз все готовятся отмечать день рождения Анны. По замыслу этот пир должен стать лучшим в жизни девушки.

По сюжету Эльза в предпраздничных хлопотах вдруг теряет контроль над своей ледяной магией, которая, будучи неуправляемой, грозит большой опасностью всем окружающим и королевству в целом.

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Все по теме:

Кино, Мультфильмы, Кошмар перед Рождеством, Рождественская история, Ледяное сердце, Ледяная лихорадка, Хранители легенд.
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