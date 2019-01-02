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Список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году (Видео)

Список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году (Видео)
11:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: В списке фильмы на любой вкус - комедия, семейное фэнтези, психологический триллер и тому подобное.

Украинские режиссеры делают огромный вклад в мировой кинематограф. 24 канал подготовил для Вас оригинальную подборку самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в прокат в 2019 году. Не пропустите!

"Встреча одноклассников"

Дата премьеры: 31 января 2019года

Одну из главных ролей в фильме сыграл лидер группы "Друга рика" Валерий Харчишин, а также шоумен Андрей Бурым и актер и телеведущий Алексей Нагрудный. Комедия от украинского режиссера Валентина Шпакова расскажет как это, встретиться с друзьями через много лет после окончания школы. 

Трое старых друзей встретились через 25 лет после окончания школы, чтобы вспомнить молодость. Валерий стал рок-звездой, Андрей имеет свой бизнес, а Алексей занимается архитектурой. Чтобы взбодриться перед встречей с бывшими одноклассниками, трое друзей решают сходить вместе на вечеринку. Однако чем закончится веселый фильм и куда попадут герои?

"11 детей из Моршина"

Дата премьеры: 3 января 2019 года

Украинская комедия режиссера Аркадия Непиталюка, в которой сыграют Ольга Фреймут, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Владимир Горянский, Александр Скичко и другие. 

Моршин основали на месте падения метеорита, который богат редким металлам – осмием. Желая заработать легкие деньги, работница Снежана решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. Все бы ничего, если бы на ее пути не появилось 11 детей из Моршина. Сплотившись в единое целое ради единой цели, они начинают борьбу с несправедливостью. Чем закончатся приключения и удастся ли Снежане реализовать задуманное – смотрите в кино.

"Давай танцуй"

Дата премьеры: 1 января 2019 года

Режиссер фильма – Александр Березань, а композитором стал известный украинский музыкант MONATIK. Главные роли в фильме получили Денис Реконвальд (участник талант-шоу "Хочу к Меладзе") и Роман Чухманенко с Валентиной Войтенок (участники талант-шоу "Танцуют все"). Также в ленте снялась профессиональная актриса Рима Зюбина. 

Фильм расскажет историю о парне, который едет из своего родного города в столицу для того, чтобы участвовать в танцевальном турнире. Поскольку брат героя тяжело болен, кроме победы и славы, танцору нужны деньги на дорогостоящую операцию. Однако, главным испытанием для парня станет встреча с девушкой.

"Продюссер"

Дата премьеры: 14 февраля 2019 года

Режиссер ленты – Сергей Уэйн. Актером фильма стал известный украинский телеведущий Алексей Дурнев, а компанию на экране ему составят Даша Астафьева и Павел Зибров. 

Комедия "Продюссер" – это украинский вариант классического для Голливуда жанра роуд-муви, когда все приключения с героями случаются в дороге. Главный герой, который играет продюсера в фильме, должен найти кучу денег и собственноручно доставить актеров на съемочную площадку за городом. Какие странные приключения, забавные ситуации и урок-другой от кармы ждут в дороге героев – смотрите в кино.

"Захар Беркут"

Дата премьеры: 10 октября 2019 года

Экранизировать известный сюжет взялся режиссер Ахтем Сейтаблаев. Главные роли сыграют Роберт Патрик (Захар Беркут), Томми Флэнаган (Тугар Волк) и Рокки Майерс (Иван). Также в фильме снялись и другие актеры из зарубежья. 

По сюжету экранизации одноименной исторической повести "Захар Беркут" Ивана Франко в фильме покажут борьбу маленькой украинской общины с монголькой ордой во главе с ханом Бурундой. Команда отважных украинских крестьян во главе с братьями Беркутами разрабатывает план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага и навсегда его вытеснить с Карпатских гор.

"Только чудо"

Дата премьеры: 1 января 2019 года

Фильм является дебютной лентой режиссера Елены Каретник. В главных ролях – Георгий Ярмоленко, Мария Тараненко, Анжелика Савченко, Евгений Нищук, Мария Герасименко и другие. 

Семейное рождественское фэнтези показывает история о семье, любви, приключениях и фантастических животных. События фильма разворачиваются в канун праздника Николая. Под действием рождественского чуда главные герои не только преодолевают трудности, но и находят любовь и строят крепкую дружбу.

"Последний шаг"

Премьера: 13 сентября 2019 года

"Последний шаг" – это совместный украинско-французский фильм в жанре психологический триллер Фредерика Петижана, в котором сыграет актер Жан Рено, а также Игорь Цишкевич и Маргарита Бурковская.

В центре сюжета – анонимный наемный убийца Генри, который после отставки поселился на берегу маленького озера в Канаде и наслаждается спокойной "пенсией". Внезапно в его маленькой избушке поселяется девушка, которая чудом выжила после несчастного случая на мотосанях. И мужчина, который всю жизнь убивал, впервые спасает жизни.

Трейлера пока также нет.

"Птица души"

Дата премьеры: 28 февраля 2019 года

Биографическая драма про украинского поэта Василия Стуса от режиссера Романа Бровко. Дмитрий Ярошенко (Василий Стус), Диана Розовлян, Олег Масленников, Виталий Салий и другие.

Это метафорическая история, рассказывающая о последних днях жизни украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го года. Также в этом биографическом фильме показан процесс становления Василия Семеновича как поэта и борца за украинскую культуру.

Трейлера фильма пока нет.

"Гарет Джонс"

Дата выхода 28 ноября 2019 года

Фильм совместного производства Украины и Польши, режиссера Агнешки Холланд об украинском Голодоморе. Главные роли – Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Яков Ткаченко, Олег Драч.

В 1933 году валлийский репортер Гарет Джонс знакомится в Москве с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на жестокость советского режима. Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: жесткой цензуре, массовых репрессиях и Голодоморе.

Трейлера фильма пока нет.

"Гуцулка Ксеня"

Премьера: 7 марта 2019 года

Украинский фильм-мюзикл режиссера Елены Демьяненко, в основу которого положена знаменитая оперетта Ярослава Барнича. В фильме снялись молодые актеры и звезды: Варвара Лущик, Макс Лозинский, Игорь Цишкевич, а также популярная группа Dakh Daughters.

Фильм перенесет зрителя в Ворохту, куда в конце 30-х годов XX века приезжают украинские эмигранты из Америки. Они ищут в Карпатах невесту для молодого человека. Ведь его отец оставил завещание, по которому Яро получит в наследство миллион долларов, если женится на сознательной украинке.

"Люксембург"

Премьера: пока неизвестно

Драматический фильм-триллер режиссера Мирослава Слабошпицкого, в производстве приняли участие Германия, Нидерланды, Франция, Норвегия.

Фильм рассказывает о людях, которые живут и работают в Чернобыльской зоне отчуждения в условиях ядерной зимы. Премьера картины запланирована на 2019 год. Возможно, это произойдет на одном из кинофестивалей класса "А": Берлинском Кинофестивале или Венецианском. О сюжете пока ничего неизвестно, трейлера фильма также еще нет.

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