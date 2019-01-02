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Среда, 02.01.2019
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10 лучших фильмов с рождественской атмосферой (Видео)

10 лучших фильмов с рождественской атмосферой (Видео)
18:26 Сегодня Телеграф zn.ua whatisgood.ru

Новости культуры: Самые популярные и интересные рождественские фильмы на любой вкус и для хорошего настроения.

Лучшие новогодние и рождественские фильмы, которые помогут в полной мере ощутить приближение праздника и получить заряд позитивных эмоций на год вперед.

"Один дома"

История о Кэвине, которого родители забыли дома и уехали в рождественское путешествие, является неизменной спутницей рождественских праздников, начиная с 1990 года, когда впервые вышла на экраны. Крису Коламбусу удалось не только с юмором показать сражение Кэвина с "мокрыми бандитами", но и показать, насколько важна поддержка близких.

"Подарок на Рождество"

История о том, как вечно занятый на работе отец в исполнении Арнольда Шварценеггера пообещал своему сыну в подарок на Рождество особенную игрушку, но, как обычно, отложил все на последний момент. Каждый, кто пытался купить что-то нужное непосредственно перед праздниками, понимает, что выполнить обещание ему будет непросто.

"Пока ты спал"

История о том, что в новогодние праздники могут исполнится все самые заветные желания, правда, не всегда так, как того хочется. Люси работает на станции метро и влюблена в пассажира, который каждое утро проходит мимо нее. В один из предпраздничных дней она спасает незнакомцу жизнь, но тот оказывается в больнице без сознания. Семья по ошибке принимает ее за невесту, и Люси не хочет разубеждать этих милых людей. Ведь она уже успела привязаться к ним, особенно к брату Питера. И пока ничего не подозревающий "жених" спит, его "невеста" уже не верит в прекрасный сон.

"Интуиция"

В один суматошный зимний день, посреди нью-йоркской толпы, Джонатан встретил Сару. Два незнакомых человека в объятом предновогодней лихорадкой городе обнаруживают, что их неодолимо тянет друг к другу. И они решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она — в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но коварная судьба распорядилась по-своему.

"Отпуск по обмену"

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской "Daily Telegraph", живет в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Они знакомятся друг с другом через интернет и решают на праздники поменяться домами.

"Рождественская история"

Джим Керри озвучил старого и злого Эбенезера Скруджа, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж — финансист/денежный меняла, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

"Семьянин"

Успешному бизнесмену Джеку судьба преподносит возможность осознать, что для него важнее: жить в роскошной квартире с видом на миллиард долларов, раскатывать на последней модели "Феррари" и при этом оставаться холостяком или работать продавцом автопокрышек у "Большого Эда", покупать одежду в супермаркете и передвигаться по родному пригороду на вместительном и еще не очень старом минивене, но быть мужем и отцом.

"Ноэль"

Рождество в Нью-Йорке — самое замечательное время года. По всему городу зажигаются тысячи рождественских елок, которые создают ощущение покоя и счастья. Однако для некоторых людей этого мало, они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных тягот и забот.

"Реальная любовь"

Истории нескольких людей, которые, казалось бы, никак не связаны друг с другом, но каждый из которых ищет или пытается удержать настоящую любовь. Романтическая атмосфера фильма сочетается с непередаваемым духом Рождества.

"Старый Новый год"

События в фильме разворачиваются 31 декабря, когда каждый из героев картины готовится к празднику.

Предновогодняя суета переплетет жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник.

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Фильмы, Кино, Рождество, Отпуск по обмену.
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