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"Холмс и Ватсон" признали худшим фильмом о Шерлоке в истории (Видео)

&quot;Холмс и Ватсон&quot; признали худшим фильмом о Шерлоке в истории (Видео)
17:31 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры: Комедийная интерпретация приключений знаменитого сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона признана худшей экранизацией рассказов Конан Дойла.

В конце декабря в американском прокате стартовала комедийная интерпретация приключений знаменитого сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона – "Холмс & Ватсон". Несмотря на звездный каст, ленту уже признали самой худшей экранизацией рассказов Конан Дойла и самой провальной комедией 2018 года.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 4%, это немного обнадеживает, так как сутки назад процент положительных отзывов равнялся 0. Главным провалом кинокритики считают то, что Уилл Феррелл не смог изобразить известного литературного персонажа, продолжая играть самого себя. Те же претензии предъявили Джону Си Райли, который уже пятый раз играет вместе с Ферреллом на большом экране. Его перевоплощение в доктора Ватсона тоже оказалось весьма неудачным. Плюсуем сюда второсортный юмор в стиле "Бивиса и Баттхеда" и получаем рецепт очень плохой комедии.

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""Холмс и Ватсон" — жестокое надругательство над кино и пятно на всем наследии сэра Артура Конан Дойла", – подытожили критики.

Если отрицательные отзывы не отпугнули вас, то напоминаем, что в российский прокат "Холмс & Ватсон" выйдет 24 января.

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Шерлок Холмс, Конан Дойль, Холмс и Ватсон, Истории о Шерлоке.
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