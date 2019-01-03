Самые ожидаемые сериалы 2019 года

Новости культуры: На экраны вернутся уже давно полюбившиеся шоу и начнутся новые, захватывающие истории.

Новогодние праздники – время подведения итогов и составления планов на будущий год. Тем более, что телеканалы и стриминговые сервисы начали подготовку к новому сезону показа сериалов еще в прошлом году.

"Благие знамения"

Премьера: 11 января

Экранизация совместного романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. Мир приближается к своему концу, в Англии родился Антихрист, а четыре всадника Апокалипсиса готовятся проскакать по Земле. Интересы Ада и Рая на Земле представляют демон Кроули и ангел Азирафель. Они давно привыкли друг к другу и из соперников стали почти что друзьями. И вдруг начальники дают им инструкции готовиться к Армагеддону.

"Настоящий детектив" (3 сезон)

Премьера: 13 января

В третьем сезоне "Настоящий детектив" собирается вернуться к истокам: в центре нелинейного повествования снова пропавшие дети и макабрический американский Юг. Главные роли исполняют лауреат "Оскара" за роль в "Лунном свете" Махершала Али и красиво постаревшая звезда 90-х Стивен Дорфф. Сценаристу Нику Пиццолатто будет помогать создатель "Дэдвуда" Дэвид Милч.

"Академия "Амрелла""

Премьера: февраль

Сериал снят по комиксам. Ученый по кличке Монокль отобрал детей со сверхспособностями в академию "Амбрелла" и сделал из них команду супергероев.

"Отверженные"

Премьера: начало 2019

Драма снята по роману Виктора Гюго и будет состоять из шести эпизодов, длительность каждого из которых составит 60 минут. Режиссером шоу выступил Том Шенклэнд, который работал над "Карточным домиком" и "Карателем".

"Американские боги" (2 сезон)

Премьера: 10 марта

Первый сезон шоу закончился тем, что мистер Среда раскрыл свое настоящее имя и нанес своим врагам первый удар. Автор книги Нил Гейман, который выступил в качестве одного из продюсеров сериала, намекнул на то, что он растянется еще на несколько сезонов. Поэтому о предстоящих событиях можно только догадываться, поскольку, видимо, они будут отличаться от написанных.

"Игра престолов" (8 сезон)

Премьера: апрель

Зрители наконец-то приблизились к финалу фэнтезийной саги, в котором ожидается развязка основных интриг шоу и битва с Белыми ходоками. Автор серии романов Джордж Мартин обещает, что финал будет "горько-сладким".

"Хранители"

Премьера: точная дата неизвестна

Действие разворачивается в альтернативной Америке, в которой супергерои существуют рядом с людьми. Новые события происходят спустя много лет после событий фильма Зака Снайдера. По слухам, в сериале покажут современных политиков: Дональда Трампа, Владимира Путина и Терезу Мэй.

"Черное зеркало" (5 сезон)

Что создатели сериала хотят показать на этот раз, неизвестно. Вместе с тем, кое-какая информация о новом сезоне сериала все же есть. Один из эпизодов будет о 1980-х, в одном появится Майли Сайрус, а еще один будет интерактивным и зрители сами смогут выбрать финал.

"Ведьмак"

Премьера: дата неизвестна, создатели планируют закончить съемки в мае

Геральт из Ривии - ведьмак, охотник на чудовищ, который за деньги убивает тварей, угрожающих людям. Обитает он в мире мрачного средневекового фэнтези. Здесь есть эльфы, гномы и волшебники, но есть и насилие, неравенство, нетерпимость и фанатизм.

"Пенниуорт"

Премьера: точная дата неизвестна

Спин-офф сериала "Готэм", который расскажет о дворецком Альфреде Пенниуорте, который долгие годы служил у Бэтмена. События развернутся в 60-е годы XX века – Альфреду всего 20 лет и сейчас, будучи солдатом британской службы SAS, он создает собственную службу безопасности, подчиняющуюся миллиардеру Томасу Уэйну.