Не одним Маколеем Калкиным: какие рождественские фильмы смотрят в разных странах мира (Фото)

Всей семьей мы любим смотреть самую веселую и семейную комедию "Один дома". Но в разных странах мира есть свои традиции встречи Нового года и Рождества, где почти в каждой принято смотреть новогодние фильмы.