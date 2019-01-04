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Пятница, 04.01.2019
Не одним Маколеем Калкиным: какие рождественские фильмы смотрят в разных странах мира (Фото)
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Не одним Маколеем Калкиным: какие рождественские фильмы смотрят в разных странах мира (Фото)

Всей семьей мы любим смотреть самую веселую и семейную комедию "Один дома". Но в разных странах мира есть свои традиции встречи Нового года и Рождества, где почти в каждой принято смотреть новогодние фильмы.
www.adme.ru
Фото: www.adme.ru
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Фильмы, Кино, Рождество, Разные страны, Новый год 2019.
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