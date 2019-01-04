Флэшмоб в честь "Птичьего короба" набирает обороты: в Netflix обеспокоены (Видео)

Компания Netflix призвала не следовать примеру героини Сандры Буллок в популярном фильме ужасов "Птичий короб". Заявление представителей стримингового сервиса было вызвано набирающим популярность флешмобом Bird Box challenge. Участники флешмоба снимают на видео, как с завязанными глазами выполняют повседневные действия. В компании опасаются, что люди могут себя покалечить, пытаясь совершить эти опасные эксперименты. "Пожалуйста, не калечьте себя, участвуя в этом флэшмобе. Не знаем, как это все началось, но при всем уважении и благодарности нам бы очень не хотелось, чтобы вы начали этот год в больницах из-за этого", - отметили представители Netflix.