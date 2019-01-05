Самые лучшие фильмы 2018 года по версии разных изданий (Видео)

Новости культуры: 2018 год отметился выходом в прокат нескольких громких премьер, некоторые стали настоящей неожиданностью, поскольку никто не делал на них никаких ставок.

Многие авторитетные издания и институты подвели итоги прошлого года назвав лучшие картины 2018.

Журнал Time

Лучшим фильмом по мнению издания стал фильм Альфонсо Куарона "Рома". Черно-белый фильм рассказывает историю богатой семьи, которой прислуживает горничная по имени Клео. Его действие происходит в 1970-х годах ХХ века. "Это очень личный фильм для Куарона, но он затрагивает универсальные ценности: рассказывая собственную историю, он заставляет нас вспомнить людей, которые сделали нас теми, кем мы являемся", - говорят составители рейтинга.

На второй строчке списка разместилась документальная картина "Будешь ли ты моим соседом?", а замыкает тройку лидеров "Дневник пастыря".

Американский институт киноискусств

В топ-10 фильмов 2018 года вошли "Рождение звезды", "Черная пантера", "Тихое место", "Восьмой класс", "Черный клановец", "Дневник пастыря", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Фаворитка", "Зеленая книга" и "Мэри Поппинс возвращается".

Специальной наградой был отмечен фильм "Рома".

Rotten tomatoes

Подвел итоги прошлого года и генератор рецензий, сайт Rotten tomatoes. В топ лучших фильмов по его версии вошли "Черная пантера", новая "Миссия невыполнима" и "Черный клановец". В пятерку лучших также попали "Рождение звезды" и "Человек-паук: через вселенные".

Variety

В топ лучших фильмов по версии издания снова попала картина "Рождение звезды". Кроме того, отметили критики также "Будешь ли ты моим соседом?" и "Наездник". В пятерку лучших вошли также "Зеленая книга" и "Чапаккуиддик".

Rolling stone

Пятерка лучших фильмов года от этого издания тоже состоит из уже знакомых названий. Так, на первом месте снова разместился фильм "Рома", на втором – "Рождение звезды", а на третьем – "Черная пантера". На четвертое место попала "Фаворитка". В пятерку также вошел "Черный клановец".