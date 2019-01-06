На что сходить в кино: новинки января 2019 (Видео)

Новости культуры: Первый месяц 2019 года приготовил нам множество захватывающих премьер.

Самые ожидаемые киноленты с разнообразными сюжетами скоро уже в прокате. Вы найдете кино по вкусу - восхитительные исторические драмы, леденящие душу триллеры, умопомрачительные комедии и чарующе добрые ленты для семейного просмотра.

1. "Жил-был Дэдпул" (Once Upon A Deadpool) Жанр: комедия, боевик, приключения, фантастика. В ролях: Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Джош Бролин и другие. В начале января состоится премьера семейной версии приключений лихого парня в красном костюме. На этот раз рейтинг позволяет школьникам пройти на показы в кинотеатрах. Правда, далеко не все с восторгом отнеслись к семейному варианту фильма. Дэдпул ассоциируется с крамольными шуточками о сексе, жестокими драками и откровенными сценами. Да, создатели учли любовь подростков к своему персонажу, но… Хотят ли тинейджеры увидеть приличного Дэдпула? Сценаристы поставили перед собой нелегкую задачу - сохранить образ плохиша так, чтобы натуры нежные не падали в обморок от его лексикона. Получится ли это у них? Что ж, увидим - узнаем. Наш герой похитит Фреда Сэвиджа и поведает ему события ленты "Дэдпул 2". Все будет напоминать милую сказку на ночь, вот только "малыш" привязан к постели.

2. "1+1: Голливудская история" (The Upside) Жанр: биографическая драма, комедия. В ролях: Брайан Крэнстон, Кевин Харт, Николь Кидман, Джулианна Маргулис и другие. Вскоре состоится премьера американского ремейка замечательной французской комедии "1+1", так же известной под названием "Неприкасаемые" (Intouchables). В основу фильма легла реальная история богатого аристократа Филиппа, разбитого параличом и прикованного к инвалидной коляске. Что толку от богатства, когда ты становишься узником собственной никчемной тушки? Душа и сердце онемели вслед за телом, но тусклая, полная боли и горя жизнь инвалида озарилась после знакомства с бывшим уголовником, нанятым ему в помощники. Безудержный оптимизм, нежелания носиться с калекой будто с писаной торбой возымели поразительный эффект. Сорвиголова, нахал, враль и воришка смог растормошить бедолагу Филиппа!

3. Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns) Жанр: комедия, мюзикл. В ролях: Эмили Блант, Мэрил Стрип, Дик Ван Дайк и другие. Увлекательная добрая сказка, продолжающая историю Мэри Поппинс и семейства Бэнксов. Майкл и Джейн давно выросли. Восхитительные приключения их детства остались в прошлом, жизнь взрослых скучна и бледна, полна горестей утрат и страха перед мрачным будущим. Но вот однажды вновь подул сильный ветер, а с небес спустилась чудесная няня. Видя, как тяжко приходится ее бывшим воспитанникам, переживающим суровые времена и острую нехватку денег, Мэри тут же берется им помогать, принимая на себя бремя воспитания трех маленьких сорванцов - детишек Майкла.

4. "Стекло" (Glass) Жанр: супергеройский триллер, психологическая драма. В ролях: Джеймс Макэвой, Брюс Уиллис, Сара Полсон и другие. В январе поклонников фильмов "Неуязвимый" (2000 г.) и "Сплит" (2017 г.) ждет продолжение истории о психопате с синдромом множественного расстройства личностей, коварном манипуляторе с хрупкими костями и силаче, способном выжить даже в катастрофах. В заключительной части трилогии от М. Найта Шьямалана ожидается динамичный сюжет, полный неожиданных поворотов и экшна. В застенках специального учреждения под присмотром опытного врача оказывается несколько сложных пациентов: Кевин Крамб (в теле которого с трудом уживаются более 20 личностей); Элайджа Прайс (он же Мистер Стекло), проявляющий удивительные интеллектуальные способности и Дэвид Данн - необычайно сильный и смелый человек. Пока психотерапевт пытается излечить троицу от (как ей кажется) навязчивых идей, наши герои намерены доказать всему окружающему миру, что они действительно обладают сверхчеловеческими способностями.

5. "Две королевы" (Mary Queen of Scots) Жанр: историческая драма. В ролях: Марго Робби, Сирша Ронан, Гай Пирс и другие. Захватывающая лента о борьбе за престол, вспыхнувшей между двумя представительницами королевской крови - Елизаветой I и Марией I. Русские прокатчики польстили первой, упомянув в названии двух королев, хотя в английском заголовке названа лишь Мария, королева шотландцев. Альтернативная версия отношений между двумя правительницами вряд ли придется по вкусу дотошным знатокам истории. Даже трейлер вызвал множество гневных замечаний: на грани истерики зрители засыпают друг друга цитатами из исторических документов, доказывая неточности в фильме. Но давайте не будем забывать, что перед нами художественная лента, призванная развлекать аудиторию, а не обучать ее всем фактам английской истории. Это интересная драма, где главные роли достались двум талантливым актрисам. Хотя ангельская красота киношной Марии Стюарт не вяжется с рассказами о ней, отрадно видеть, что гримеры постарались достоверно "изуродовать" Елизавету Тюдор, наградив ее шрамами и покрыв лицо белилами. Нас ждет увлекательное соперничество не просто двух королев, а двух родственниц, вынужденных жертвовать дружбой ради будущего Британии.

6. "Фаворитка" (The Favourite) Жанр: историческая драма. В ролях: Эмма Стоун, Оливия Колман, Рэйчел Уайз и другие. Похоже, в этом сезоне большим спросом пользуются ленты, посвященные английским монархам и особенно - Стюартам. В центре сюжета история Эбигейл Хилл, соперничавшей с влиятельной Сарой Черчилль (герцогиней Мальборо). Обе своенравные женщины стремились любой ценой завоевать расположение Анны Стюарт, королевы Англии, Шотландии и Ирландии. Образ Анны (чья роль досталась талантливой Оливии Колман) может шокировать, поскольку королева представлена не как мудрая особа, объединившая враждующие страны, а как слабая личность, склонная к меланхолии и обжорству. Однако главная роль отведена именно Эбигейл и ее удивительному восхождению к богатству и власти. Дочь обычного лондонского торговца, она смогла очаровать Анну, искусно манипулирую слабыми ее сторонами, позволяя ощутить то, чего так не хватало королеве - любовь и страсть.

7. "Клаустрофобы" (Escape Room) Жанр: психологический триллер, ужасы. В ролях: Тейлор Рассел, Дебора Энн Уолл, Логан Миллер и другие. Квест-комнаты (иди квест-румы) - одно из самых популярных развлечений, дающее возможность весело провести время с друзьями и блеснуть интеллектом. Стоит вам переступтиь порог, как двери закрываются и вы за определенной срок должны отгадать множество загадок и шифров, чтобы выбраться из заточения. Поскольку игры проходят в запертых помещениях, такие комнаты все чаще становятся основой сюжета психологических триллеров, позволяя сценаристам загнать персонажей в жуткую и безвыходную ситуацию. Как правило, в квестах используется условная награда, но в данной ленте игроков ждет миллион долларов! Если они, конечно, выберутся на свет божий. Ох, не зря говорят, что бесплатный сыр - в мышеловке. Любопытство сыграло с горемычными героями злую шутку. Им предстоит преодолеть все свои страхи, проявить бдительность и холодный расчет, чтобы не сойти с ума в ходе игры, ведь на кону их жизни!

8. "Холмс & Ватсон" (Holmes and Watson) Жанр: комедия, приключения, пародия. В ролях: Уилл Феррелл, Джон Кристофер Рейли, Хью Лори и другие. Умопомрачительная комедия о приключениях Шерлока Холмса и его бессменного спутника - доктора Ватсона. Мировая премьера состоялась еще в конце ноября 2018-го, однако в СНГ фильм покажут лишь 24 января 2019-го. Состав актеров радует именами видных звезд, снискавших славу обладателей отменного чувства юмора. Пока одни фанаты пьют валериану и негодуют из-за фривольного сюжета, другие с нетерпением ждут искрометной пародии на Холмса и Ватсона. Холмс и Ватсон вновь сталкиваются с кознями подлого профессора Мориарти, жаждущего отнять жизнь наиглавнейшей особы королевства - самой королевы Виктории! Время не ждет, злодей умен и дерзок, а потому наши доблестные сыщики должны немедля взяться за расследование преступления, дабы остановить своего врага, пока еще не слишком поздно.

9. "Путь домой" (A Dog`s Way Home) Жанр: драма, приключения. В ролях: Эшли Джадд, Бэрри Уотсон, Алекандра Шипп и другие. Добрая семейная история о приключениях милейшей собаки по кличке Белла, снятая по мотивам трогательного одноименного романа У. Брюса Камерона. Другая книга Камерона на ту же тему ("Жизнь и цель собаки") снискала мировое признание и в 2017-ом легла в основу фильма "Собачья жизнь", от просмотра которого рыдают даже закоренелые циники. Новая лента обещает сохранить ту же дивную атмосферу добра, даруя нам веру в то, что любую беду можно преодолеть. Надо лишь хранить в своем сердце надежду, проявляя упорство, находчивость и смелость. К добряку Лукасу хвостатая героиня попала еще совсем щенком и полюбила хозяина той искренней и беззаветной любовью, на которую способны лишь братья наши меньшие. Время шло, Белла подросла, но не утратила любви к играм. И вот однажды, помчавшись за белкой, бедняжка заплутала в незнакомой местности, не найдя дороги домой. Пока Лукас отчаянно разыскивает питомца, умная Белла ищет способы вернуться к своему владельцу под кров родного дома. Для этого ей придется преодолеть расстояние в целых 400 миль. В пути она повстречает множество людей и зверей, заведет новых друзей, а кому-то даже спасет жизнь. Но как бы часто судьба ни уводила ее в сторону, Белла все равно найдет дорогу домой!

10. "Снежная королева: Зазеркалье" Жанр: приключения, фэнтези. Четвертая часть уже ставшей популярной серии мультфильмов о приключениях Кая и Герды, созданной российскими мультипликаторами. Смелую девочку ждет новое противостояние, в котором бывшие враги внезапно станут верными соратниками. Обиженный на Снежную Королеву, король Хагард решает избавить мир от всех, кто обладает даром чародейства. Хитростью он заманивает волшебников в портал, откуда несчастные попадают прямо в Зазеркалье. Среди изгнанных оказывается и семья Герды, которая тут же отправляется по следам родных, в тщетной попытке пересечь волшебные врата. Хотя у нашей героини и нет колдовских сил, зато она умна и бесстрашна. Сама Снежная Королева соглашается помочь ей вызволить узников Зазеркалья, позабыв былую вражду.

Наслаждайтесь дивной порой зимних праздников, отдыхая в кругу семьи и друзей за просмотром хороших фильмов.