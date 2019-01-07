"Золотой глобус": Названы лучшие актеры

Новости культуры: "Золотой глобус" наградил первых победителей в номинациях лучших актеров.

Первыми победителями в номинациях за лучшие мужские роли 76 премии "Золотой глобус" стали актеры Майкл Дуглас, Бен Уишоу и Ричард Мадден.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Так, Майкл Дуглас получил "Золотой глобус" как лучший актер комедийного телесериала за игру в "Методе Комински".

Бен Уишоу стал призером номинации "Лучший актер второго плана в телефильме или мини-сериале" за свою роль в "Очень английском скандале".

Ричард Мадден получил награду за лучшую мужскую роль, сыграв в сериале "Телохранитель".

"Золотой глобус" традиционно открывает сезон самых престижных американских кинопремий, который завершится в феврале вручением "Оскара". Особенностью "Глобуса" является то, что он вручается за достижения в кинематографе, так и на телевидении. В этом году к ней впервые прилагается специальная награда "За выдающийся вклад в телевидение".