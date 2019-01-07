"Золотой глобус": Стали известны лучшие саундтреки

Новости культуры: В Лос-Анджелесе назвали победителей "Золотого глобуса" в музыкальных категориях.

В этом году лучшей музыкой для фильмов по версии 76 кинопремии "Золотой глобус" признали саундтреки к лентам "Человек на Луне" и "Звезда родилась".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Победителем в номинации "Лучшая музыка" стал композитор Джастин Гурвиц. Он написал музыку для фильма "Человек на Луне", который рассказывает историю астронавта Нила Армстронга.

"Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня" выиграли Леди Гага, Марк Ронсон, Энтони Россомандо и Эндрю Вайятт за песню "Мель" из фильма "Звезда родилась".

"Золотой глобус" традиционно открывает сезон самых престижных американских кинопремий, который завершится в феврале вручением "Оскара". Особенностью "Глобуса" является то, что он вручается за достижения в кинематографе, так и на телевидении. В этом году к ней впервые прилагается специальная награда "За выдающийся вклад в телевидение".