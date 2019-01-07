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Лучшие рождественские и новогодние фильмы (Видео)

Лучшие рождественские и новогодние фильмы (Видео)
13:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Список новогодних фильмов, которые поднимут настроение каждому.

Лучшим сопровождением к праздничному приготовлению станет хорошее рождественское кино. Мы подготовили для вас истории, наполненные уютом, любовью и радостью.

Список рождественских фильмов:

"Один дома"

Первое место занимает фильм, который запал в сердца миллионов людей. История, которую смотрели тысячи раз и продолжают пересматривать ежегодно. 

Американское семейство отправляется в путешествие из Чикаго в Европу. Собираясь в тур, родители забывают собственного ребенка дома. Сначала Кевин наслаждался одиночеством в доме, однако вскоре ему пришлось столкнуться с двумя грабителями. Несмотря на все события, малыш не растерялся. 

"Да, возможно"

Никогда не поздно вернуть утраченное и вновь почувствовать счастье. Папочке из Нью-Йорка слегка за 30 лет. Развод Уилла Хейса в самом разгаре. Десятилетняя дочь Майя расспрашивает отца об отношениях до брака. Это фильм про три романа, три разбитых сердца. Девочка собирает все кусочки головоломки в единое целое. Майя решает, что любовь простой не бывает. А папа Уилл понимает, что в сердечных делах никогда не поздно рисковать.

"Отдых по обмену"

Корреспондент Айрис уже три года влюблена в коллегу Джаспера, который работает вместе с ней в редакции. Однако он не отвечает на чувства журналистки взаимностью, более того – собирается жениться на другой. Разочарованная Айрис решилась на необычную для нее авантюру, а именно обменяться домами с незнакомым человеком, чтобы разрядить обстановку. Корреспондент находит соратницу в сети, которую зовут Аманда. Айрис отправляется в огромный американский коттедж, а Аманда в небольшой британский домик. 

"Добро пожаловать или соседям вход воспрещен"

В небольшом североамериканском городке каждый житель желает как можно ярче украсить собственное жилище. Один из жителей очень хочет украсить дом иллюминацией, сияние которой будет видно из космоса. Между соседями начинается настоящая битва за лидерство. Сможет ли магия Рождества примирить противостояние – увидите в фильме "Добро пожаловать или соседям вход воспрещен".

"Санта из Майами"

В Елочном замке проживает Король Клаус XX, больше известный как Санта, и его жена Карлотта. До Рождества остались считанные дни. Стареющий король должен успеть передать свой трон и магическую силу наследнику кронпринцу Нику Санта Клаусу.

Однако наследник и не думает возвращаться домой. Он проживает в доме на берегу океана и каждую ночь гуляет в ночных клубах. Нику не нужны рождественские хлопоты. Он не готов променять роскошную жизнь на красный костюм и родительский мешок с подарками. Спасти Рождество может только чудо...

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