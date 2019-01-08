Скончался легендарный британский актер - звезда сериалов "Доктор кто" и "Вавилон-5"

Новости культуры: На 87-м году жизни в США умер известный британский актер Уильям Морган Шеппард.

В США в одной из медицинских клиник Лос-Анджелеса умер известный британский актер Уильям Морган Шеппард. Он скончался в окружении семьи на 87-м году жизни.

Его сын Марк Шеппард написал в "Инстаграме": "Рад, что ему не пришлось больше страдать. Спасибо вам за добрые мысли, любовь и молитвы". Также он опубликовал фото отца из палаты.

Уильям Морган Шеппард родился в Лондоне в 1932 году. За свою долгую карьеру он снялся в сериалах "Звездный Путь", "Доктор Кто" и "Вавилон-5", а также картинах "Престиж" и "Трансформеры".