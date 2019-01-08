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Агент Колсон возвращается: новый трейлер фильма "Капитан Марвел" (Видео)

Агент Колсон возвращается: новый трейлер фильма &quot;Капитан Марвел&quot; (Видео)
10:09 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Captain Marvel вернет на экраны столь полюбившегося многим поклонникам MCU агента Колсона.

Во время матча плей-офф студенческого национального чемпионата по американскому футболу между Алабамой и Клемсоном Marvel показала новый тизер-трейлер предстоящего супергеройского фильма Captain Marvel / "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли, который подведет события киновселенной к четвертой части «Мстителей». Супергероини Бри Ларсон отведена значимая роль в противостоянии с Таносом.

Новый тизер-ролик состоит в основном из материла, который нам уже плоказывали в предыдущих двух трелерах, но есть в нем и несколько новым сцен. Мы уже знали, что Captain Marvel вернет на экраны столь полюбившегося многим поклонникам MCU агента Колсона. Собственно, его-то в уже хорошо знакомом исполнении актера Кларка Грегга мы и видим в нескольких кадрах видео.

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Все по теме:

Мстители, Marvel, Видео, Трейлер, Агент Колсон, Капитан Марвел, Бри Ларсон, MCU, Captain Marvel.
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