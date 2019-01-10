Приквел "Игры Престолов" от режиссера сериалов "Декстера" и "Доктора Хауса"

Новости культуры: Поклонники дождались конкретики по приквелу фэнтези-сериала.

Как оказалось, канал НВО огласил актерский состав и даже режиссера приквела сериала "Игра престолов". Режиссером пилотного эпизода сериала, а также исполнительного продюсера выступит С. Дж. Кларксон, известная также по работе над шоу "Декстер", "Доктор Хаус", "Любовницы" и другими.

Также зрители смогут увидеть в новом сериале Наоми Аки ("Доктор Кто", "Звездные войны". Эпизод 9, Денис Гоф ("Колетт"), Шейлу Атим ("Куртизанки"), Джорджи Хенли ("Хроники Нарнии"), Джейми Кэмпбелла Бауэра ("Суинни Тодд", "Сумерки"), Иванно Джеремайю ("Доктор Кто", "Черное зеркало"), Алекса Шарпа ("Как разговаривать с девушками на вечеринке"), и Тоби Регбо ("Последнее королевство", "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"). Довольно сильный актерский каст.

Действие сериала будет происходить "за тысячи лет до событий, показанных в "Игре престолов"" и "расскажет о переходе мира из золотого века героев к своим самым темным временам. И только одно можно сказать наверняка: от ужасающих секретов истории Вестероса до настоящего происхождения белых ходоков, от загадок востока до легенд Старков… на самом деле не та история, которую мы думаем, что знаем".