В Нью-Йорке состоялась премьера ленты "Донбасс" Сергея Лозницы

Новости культуры: В Нью-Йорке состоялась премьера "Донбасса" Сергея Лозницы.

Вечером в пятницу, 11 января, в Музее движущегося изображения в Нью-Йорке состоялась премьера ленты "Донбасс".

Режиссер Сергей Лозница лично присутствовал на мероприятии, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я начал думать про этот фильм, когда началась война между Россией и Украиной, которая продолжается и до сих пор, уже четыре с половиной года. Я наблюдал за развитием ситуации с самого начала", - рассказал Лозница, презентуя фильм американской аудитории.

Премьерой "Донбасса" в Музее движущегося изображения начался фестиваль кино "First Look 2019" (англ. "Первый взгляд 2019" - ред.). Показу ленты предшествовали вступительные слова основателя фестиваля Дэвида Шварца, куратора Эрика Гайнза, преподавателя украинского языка в Колумбийском и Йельском университетах, директора Украинского киноклуба в Колумбийском университете Юрия Шевчука.

"Лозница в фильме "Донбасс" непревзойденный. Ему безразлично, кто что подумает. Однако ни один зритель не останется равнодушным. Надеюсь, вам понравится фильм", - сказал Юрий Шевчук, обращаясь к аудитории перед началом показа.

Основатель фестиваля Дэвид Шварц отметил, что "Донбасс" это "действительно потрясающий фильм" и его радует приветствовать на премьере в Нью-Йорке "одного из лучших мировых режиссеров, который специально прибыл на премьеру".

Кинозал Музея движущейся картинки, где проходил показ, был почти полностью заполнен. После завершения сеанса режиссер пообщался со зрителями.

Премьера состоялась при сотрудничестве Музея движущегося изображения (Нью-Йорк, США), Института Гаримана и Программы украинских исследований Колумбийского университета (США). Еще один фильм Сергея Лозницы, "Процесс", будет представлен в субботу, 12 января.

Мировая премьера драматического фильма Сергея Лозницы "Донбасс" совместного производства Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии, состоялась 9 мая 2018-го года. Фильм получил награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на 71-м Каннском международном фестивале. Он также получил гран-при за лучший фильм 15-го Фестиваля европейского кино в Севилье, "Золотого павлина" за лучший фильм на 49-м Индийском международном кинофестивале в Гоа, "Серебряную пирамиду" - специальный приз жюри лучшему режиссеру - 40-го Каирского международного кинофестиваля.