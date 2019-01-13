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Премия "Оскар-2019": претенденты в категории "лучший фильм" (Видео)

Премия &quot;Оскар-2019&quot;: претенденты в категории &quot;лучший фильм&quot; (Видео)
17:39 Сегодня Телеграф strana.ua Фото: twitter.com

Новости культуры: Претенденты в категории "лучший фильм" на премию "Оскар-2019"

24 февраля в Лос-Анджелесе вручат ежегодную кинопремию "Оскар". Это будет 91-я церемония по счету. 

Среди претендентов в категории "лучший фильм" называют такие ленты:

"Звезда родилась" (Брэдли Купер)

Фильм, в котором снялись Леди Гага, Брэдли Купер и Сэм Эллиотт. По сюжету признанный музыкант встречает в баре поющую официантку, которую решил сделать знаменитой. Мюзикл рассказывает непростую историю любви и жизни в сфере шоу-бизнеса.

"Человек на луне" (Дэмьен Шазелл)

Биографическая драма о Ниле Армстронге, который покоряет космос, несмотря на личную трагедию.

"Если Бил-стрит могла заговорить" (Барри Дженкинс)

Драма по роману Джеймса Болдуина - история о темнокожем скульпторе и его невесте, которых разлучила тюрьма из-за ложного обвинения полицейского-расиста.

"Фаворитка" (Йоргос Лантимос)

Кино рассказывает об интригах в эпоху правления королевы Анны и женщинах у власти.

"Вдовы" (Стив МакКуин)

Эта криминальная драма рассказывает о женах грабителей, погибших во время налета, которые решают завершить начатое и разобраться с тем, ко подставил их мужей.

"Зеленая книга" (Питер Фаррелли)

Биографическая комедия о темнокожем музыканте и его водителе, которые отправляются в турне по югу США.

"Сможете ли вы меня простить?" (Мариэль Хеллер)

Биографическая комедия о писательнице, которая вынуждена подделывать письма известных писателей, драматургов и актеров из-за нехватки денег.

"Красивый мальчик" (Феликс Ван Грунинген)

Фильм с Тимоти Шаламе о молодом человеке, преодолевшем наркотическую зависимость, глазами его отца.

"Мария - королева Шотландии" (Джози Рурк)

В центре сюжета непростое противостояние королевы Шотландии Марии Стюарт со своей двоюродной сестрой королевой Англии Елизаветой I.

"Черный клановец" (Спайк Ли)

Комедия, основанная на реальной истории чернокожего полицейского и его напарника еврейского происхождения, которые внедрились в организацию Ку-клукс-клан и развалили её.

"Рим" (Альфонсо Куарон)

Черно-белый фильм о жизни семьи, которая меняется во время студенческих беспорядков, когда солдаты расстреляли демонстрантов.

"Богемная рапсодия" (Брайан Сингер, Декстер Флетчер)

Фильм-биография о легендарной британской рок-группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.

Главными фаворитами этого года считают фильмы "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли и "Рим" Альфонсо Куарона, по крайней мере, на них больше всего делают ставок у букмекеров.

 

 

 

 

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