Премия "Оскар-2019": претенденты в категории "лучший фильм" (Видео)

"Фаворитка" (Йоргос Лантимос)
Кино рассказывает об интригах в эпоху правления королевы Анны и женщинах у власти.
"Вдовы" (Стив МакКуин)
Эта криминальная драма рассказывает о женах грабителей, погибших во время налета, которые решают завершить начатое и разобраться с тем, ко подставил их мужей.
"Зеленая книга" (Питер Фаррелли)
Биографическая комедия о темнокожем музыканте и его водителе, которые отправляются в турне по югу США.
"Сможете ли вы меня простить?" (Мариэль Хеллер)
Биографическая комедия о писательнице, которая вынуждена подделывать письма известных писателей, драматургов и актеров из-за нехватки денег.
"Красивый мальчик" (Феликс Ван Грунинген)
Фильм с Тимоти Шаламе о молодом человеке, преодолевшем наркотическую зависимость, глазами его отца.
"Мария - королева Шотландии" (Джози Рурк)
В центре сюжета непростое противостояние королевы Шотландии Марии Стюарт со своей двоюродной сестрой королевой Англии Елизаветой I.
"Черный клановец" (Спайк Ли)
Комедия, основанная на реальной истории чернокожего полицейского и его напарника еврейского происхождения, которые внедрились в организацию Ку-клукс-клан и развалили её.
"Рим" (Альфонсо Куарон)
Черно-белый фильм о жизни семьи, которая меняется во время студенческих беспорядков, когда солдаты расстреляли демонстрантов.
"Богемная рапсодия" (Брайан Сингер, Декстер Флетчер)
Фильм-биография о легендарной британской рок-группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.
Главными фаворитами этого года считают фильмы "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли и "Рим" Альфонсо Куарона, по крайней мере, на них больше всего делают ставок у букмекеров.