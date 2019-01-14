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Понедельник, 14.01.2019
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Названа дата премьеры 8 сезона "Игры престолов" (Видео)

Названа дата премьеры 8 сезона &quot;Игры престолов&quot; (Видео)
10:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Спустя почти полтора года после завершения 7 сезона стало известно, что 8 сезон стартует 14 апреля 2019.

НBO интриговал поклонников "Игры престолов" до последнего – хотя еще в ноябре стало известно, что премьеры финала стоит ждать в апреле, лишь сегодня ночью канал раскрыл точную дату. 

К настоящему моменту мы уже выучили это наизусть, но все же вынуждены напомнить: 8 сезон "Игры престолов" будет насчитывать всего 6 эпизодов, но каждая из серий, по словам продюсеров, воспринимается как полноценный полнометражный фильм. К тому же нам пообещали некую грандиозную батальную сцену, которая по масштабам превзойдет все, что до этого показывали по ТВ, одновременно и грустный, и светлый финал, множество неожиданных поворотов сюжета и, конечно, смерти-смерти-смерти, без которых в "Игре престолов" по-прежнему никак. 

Ну а когда "Игра престолов" наконец-то закончится – будем ждать приквела с Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбеллом-Бауэром, Тоби Регбо и другими новыми звездами, который покажет, что происходило за тысячелетия до событий в нынешнем Вестеросе.

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