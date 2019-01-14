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Комедия "DZIDZIO Первый раз": ТОП-5 интересных фактов (Видео)

Комедия &quot;DZIDZIO Первый раз&quot;: ТОП-5 интересных фактов (Видео)
14:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Комедию создали ровно за 7 месяцев со времени написания сценария до сдачи фильма в прокат.

Хотя со времени премьеры кинокомедии "DZIDZIO Первый раз" прошло больше 2 месяцев, однако она до сих пор остается одной из самых обсуждаемых кинолент. На днях режиссер и главный актер фильма Дзидзьо рассказал, чем его работа отличается от других.

Михаил Хома (настоящее имя Дзидзьо) поделился интересными деталями о комедии, находясь на лечении после неожиданного нападения. По мнению артиста, фильм "DZIDZIO Первый раз" можно с легкостью назвать особым. Свои слова Дзидзьо подтвердил фактами.

Топ-5 интересных фактов о комедии "DZIDZIO Первый раз"

Как убеждает Дзидзьо, фильм – единственная полнометражная украинская кинолента 2018 года, сделанная полностью на частные средства. Немалая сумма была взята взаймы со всеми рисками и без копейки государственной помощи.

Фильм "DZIDZIO Первый раз" взял для показа крупнейший кинодистрибьютор в Украине – компания B&H, которая работает преимущественно с голливудскими фильмами. Кинолента появилась на экранах более 170 отечественных кинотеатров. 

 
 
 
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Сьогодні в Запоріжжі #dzidzioпершийраз

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

 

В комедии снимались профессиональные и непрофессиональные актеры, которые представляли практически все регионы Украины. В частности, галицкую хозяйку на рынке сыграла Народная актриса Украины родом из Донецка Нина Набока.

"DZIDZIO Первый раз" стал первым фильмом в Украине, который получил прокатные удостоверения от Госкино на ленту с тифлокомментариями (для людей, которые не видят) и субтитрованиями (для людей, которые не слышат).

"DZIDZIO Первый раз": сюжет и трейлер

Авторы сценария взяли в основу фильма забавную историю про обычного украинского парня Дзидзьо. Он случайно опаздывает на самолет в Португалию, где его уже ждали мама и знакомство с девушкой Зиркой. Из-за такой легкомысленности Дзидзьо вынужден покинуть квартиру в городе и переехать в сельский домик своего дедушки. Однако именно здесь главного героя ждут наибольшие приключения. 

Главную роль в комедии исполнил сам Дзидзьо. Кроме этого, в киноленте засветились актеры Сергей Лыба и Анна Тихомирова. Премьера фильма "DZIDZIO Первый раз" состоялась 25 октября 2018 года и отличилась большим успехом.

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